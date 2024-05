Laura Tobón, reconocida modelo y presentadora colombiana, reveló recientemente los desafíos y peligros que enfrentó en la industria del modelaje.

(Vea también: [Video] Laura Tobón destapó secreto de ‘influenciadores’ en redes sociales: “No es bueno”)

Entre las experiencias difíciles que compartió, señaló el hecho de que en ocasiones fue objeto de toqueteos no deseados por parte de algunas personas en el ámbito laboral. Estos incidentes no solo representaron una violación a su intimidad y dignidad, sino que también pusieron en riesgo su seguridad emocional y física.

En entrevista con la presentadora Eva Rey, en su canal digital, la modelo contó de ese oscuro episodio de su vida.

“El modelaje para mí, fue una de las cosas más retadoras de mi vida, pero a la vez, me abrió puertas. Y yo viendo que se me abrían las puertas con el modelaje me sometía a cosas muy incómodas”, dijo la presentadora.