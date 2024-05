Carla Giraldo, una de las presentadoras de ‘La casa de los famosos’, conversó con la periodista María Camila Diaz sobre un episodio de su vida del que poco habla, su paso por el Instituto de Bienestar Familiar, luego de que huyó de su casa.

Carla Giraldo contó experiencia en el Bienestar Familiar

Giraldo, quien fue conocida por su protagónico de la telenovela ‘Lolita’, contó lo siguiente:

“Me volé de mi casa y me quedé donde una amiga, pero los menores de edad son un problema para cualquier persona, pues nadie quiere tener ese problema en casa por más que te quieran y te valoren, porque sus papás deben saber dónde está su hija y me convertí en una niña problema”.

Luego, contó: “En esas veo el comercial que dice: ‘Los niños buscan su hogar’ Pues yo voy a buscar el mío, y me fui para allá [ICBF] Qué duro es esa entidad. Siempre he pensado que los niños buscan su hogar, no sé si ese es el lugar ideal para los menores”.

“Me encontré con un mundo muy difícil donde te alimentan de bienestarina todo el día. Nos levantaban a las 4:00 a. m. a bañarnos con agua fría. Vi niñas de cinco a seis años completamente desarrolladas por problemas de abuso en su pasado“.

La actriz, también se cuestionó sobre la manera que deberían ser apoyados esos menores de edad en esa entidad. “Deberíamos tener algo de diversión, poder descansar, ver televisión, tener otros recursos. Me ponían a hacer pan, a hacer artesanías y no está mal porque te enseñan a vivir”.



“Después de mi pasó sentí que mi vida era una maravilla y lo agradezco, pero cuando hay niñas que vienen de un proceso tan difícil por qué debemos hacer que todo sea más complicado, por qué no darles felicidad en medio del llanto”.

Para finalizar, Giraldo relató: “Siempre dije que me iba a volver una abanderada de esas niñas y nunca lo he hecho y es algo en lo que hoy en día me doy látigo todavía, porque meterse con una entidad del estado no es fácil“.

