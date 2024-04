Carla Giraldo, que por estos días es centro de atención por su rol en ‘La casa de los famosos’, habló con la revista Bocas sobre su pasado y allí tocó un tema sensible: la violencia de género.

Y es que en la actriz recordó uno de los episodios más oscuros de su vida, en plena flor de la juventud, cuando sostuvo una relación con un hombre que le pegaba.

Tal y como contó la artista, antes de iniciar su noviazgo con Natalia Arroyave, sufrió una tormenta con un exnovio que identificó como Eduardo, el cual la maltrataba física y verbalmente.

“Venía de una relación dura, tensa, fea, con un novio que se llamaba Eduardo y me maltrataba… [¿Le pegó?] Sí, y siempre dijo que la culpable era yo”, dijo Giraldo en Bocas.

De hecho, la actriz hizo énfasis en el calvario que viven las mujeres que son agredidas por sus parejas, pues manifestó que no es fácil salir a poner una denuncia en medio de un contexto violento y de constantes ataques psicológicos.

“A veces cuando dicen que se denuncie al agresor, desconocen lo que uno vive. No es tan fácil. Las mujeres que hemos sufrido en algún momento ese tipo de agresiones terminamos diciendo que la culpa es nuestra porque hemos sido afectadas psicológicamente“, indicó.

Y añadió: “Uno necesita mucho acompañamiento durante años para salir de un mundo en el que está atrapado”.

Finalmente, Giraldo, que hace poco habló sobre la cirugía que se hizo para bajar de peso, comentó que después del tormentoso noviazgo que tuvo con Eduardo se conoció con Natalia, quien le brindó “amor, respeto y una familia divina”.

“Apareció Natalia, me trató bien, fue muy respetuosa y amorosa, con una familia divina, una familia que yo no estaba acostumbrada a ver porque yo venía de una familia muy disfuncional. Me enamoré y me di una oportunidad de vida con ella. Estuvimos durante dos años y medio“, concluyó.

