La modelo, presentadora y ahora ‘influencer’, Laura Tobón, publicó en el mes de octubre un video en su cuenta de TikTok en el que busca que sus seguidores no busquen igualar o comparar el estilo de vida y lujos que muchos muestran en redes sociales. Sin embargo, el pasado 8 de noviembre de 2023 el material se hizo viral en ‘X’ (antes Twitter) y la forma de decir las cosas causó indignación entre muchos.

Aunque otros tantos entendieron el mensaje de fondo que la bogotana intentaba manifestar, pareciera que las palabras o ejemplos que puso de su propia vida, no cayeron tan bien. Por eso, su nombre se hizo tendencia y llegaron reacciones de todo tipo por las palabras que expresó.

¿Qué dice Laura Tobón en el video sobre la vida de los ‘influencers’?

Después de empezar en el modelaje y habiendo pasado como presentadora de varios programas del Canal RCN y Caracol Televisión, Tobón se alejó de los medios para vivir su etapa de mamá. Después de formar un hogar con el empresario Álvaro Rodríguez y de la llegada del pequeño Lucca, en diciembre de 2021, se dedicó más a sus propias redes sociales y al trabajo de ser imagen de muchas marcas de lujo.

Y así como constantemente aparece en viajes, eventos y exhibiendo muchos artículos de las compañías que la contratan, también da mensajes como mamá y mujer de familia. Uno de estos mensajes fue el que causó tanta molestia y empieza así: “¿Por qué, que te compares conmigo, no es realista? Este es el video que necesité ver y nunca vi”.

Aparentemente, la intención de Tobón era de que sus millones de seguidores tuvieran consciencia de lo que significa su trabajo de ‘influencer’ y lo que pasa en este mundo de las redes y así lo intentó exponer:

“Las redes sociales para mí son demasiado especiales, pero también es un lugar donde hay demasiada comparación. A veces nos confronta con nuestras inseguridades y nos hace sentir pequeños. Más allá de recordarte que, detrás de cada foto, de cada video, hay una historia. Ese momento está curado y pensado. Son pedacitos de realidad”.

Sin embargo, planteó varias situaciones de una forma particular, con frases en las que da a entender que es muy dura su situación, aunque ella misma se muestre como si fueran positivas para que sus seguidores consuman los productos. Sobre todo, la diferenciación de “personas públicas” con los demás, no gustó mucho:

“La vida de nosotros, las personas públicas, es mucho de cómo nos vemos, por tanto, debemos invertir mucho más a este tema: pagamos entrenadores, dermatólogos, esteticistas, de todo, para vernos bien. Que tú te compares con personas como nosotros, que tenemos que hacer esto diariamente, exhaustivamente, no es bueno para ti ni es real”.

La presentadora de 33 años confesó que ella también ha sentido dudas de sí misma, por lo que ve de otras famosas de redes con sus publicaciones lujosas y hasta llegó a preguntarse: “¿Será que voy a lograr verme así o tener todo el tiempo estos ‘outfits’ divinos y espectaculares? -”. Sin embargo, volvió a hacer una diferencia de ella hacia quienes ven sus redes, ya que a ella le dan muchos obsequios o le prestan estos elementos, pero no le cuestan dinero y el pago es la foto o video en sí:

“Muchos de los ‘outfits’, accesorios, de las cosas que nos ponemos, muchas cosas son regalos o prestadas. Pero no piensen que tienen que tener todo lo que yo les muestro o tienen que estar estrenando cada fin de semana algo nuevo”.

Al mencionar los viajes que muestra en sus redes, que hace acompañada de su hijo, de su pareja, de su familia o amigos, Laura Tobón afirmó que es complicado lo que pasa detrás y solo comparte lo bueno y no lo que ella vive por fuera de las cámaras o publicaciones que salen.

“Una de las cosas que más me gusta, más me abre al mundo, es viajar. Pero recuerden que muchas de las cosas que yo muestro, casi todos, son ‘highlights’, las cosas buenas que pasan en los viajes. Pero todo no me sale perfecto, no les muestro las eternas horas que uno tiene que estar en un avión o en un aeropuerto, lo cansado que uno llega”, afirmó la presentadora antes de contar que no hace los viajes que ella quisiera hacer.

Por último, en el corto video, Tobón expresa que no deberían compararse con ella ni con nadie que publica cosas en redes sociales, pero tampoco se tomó tan bien el llamado a que las personas ajusten sus expectativas a lo que cada quien vive:

“No se comparen con todo lo que ven en redes sociales, recuerden que esto es un trabajo. Esos viajes, las fotos divinas, los videos curados, los ‘outfits’, hasta la piel. Todo es curado porque es un trabajo. Ajusta tus expectativas y no te des tan duro, porque esto no es tan real, como parece”.

Comentarios por el video de Laura Tobón sobre la vida de ‘influencer’

Las opiniones estuvieron divididas, algunos tomaron el mensaje por el lado positivo y lo hicieron saber con comentarios así: “¡Yo no le vi nada de malo al video de Laura Tobón, dijo la verdad!”, “Yo sí entendí el mensaje del video de Laura Tobón”, “Laura Tobón lo que veo que dice es que no intenten verse como los famosos porque todo eso es falso, tanto así que dice que mucho de lo que usan es prestado o regalos que les dan”, “Laura Tobón solo dijo verdades, pero ustedes son muy resentidos y no están listos para esta conversación”, “demuestra que no entendieron absolutamente nada del mensaje que en realidad quiso transmitir”.

Pero otros se molestaron, por lo que consideraron pretencioso o “elitista” en este video de hace unas semanas: “Laura Tobón ‘really say’ no sé comparen conmigo ni se compren las cosas que me compró, porque a mí sí me pagan por ser superficial a ustedes, no”, “Lo que no sabe Laura Tobón que el mercado de esas marcas no es ella, sino precisamente, las personas que compran a 36 cuotas o ahorrando, y esa compradora no quiere ser como ella, solo quiere el bolso o la blusa y ahí está los verdaderos compradores”, “Sale Laura Tobón a decir: Tenemos que pagar dermatólogos… Y muchas cosas más que ustedes siquiera podrán pagar en su vida por su nivel económico”, “Resumen Laura Tobón: Que ella sí puede y ustedes, NO”, “se ve que la intención del video de Laura Tobón no es mala. Pero qué mal desarrollada fue la idea que quiso dar”.

