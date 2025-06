Cristina Hurtado, reconocida por su amplia trayectoria en la televisión colombiana, ha sido durante años una de las figuras más queridas por el público. Su salto a la fama se dio en 2003, cuando participó en el ‘reality’ ‘Protagonistas de nuestra tele’, donde su carisma y talento captaron la atención del país.

Desde entonces, hizo parte del equipo de presentadores del Canal RCN, participó en diversos formatos televisivos, y más recientemente condujo ‘Guerreros’ del Canal 1. En 2024, volvió a la pantalla como una de las presentadoras de ‘La casa de los famosos Colombia’, en compañía de Carla Giraldo.

Aunque actualmente se encuentra alejada de la televisión, Hurtado ha consolidado su presencia en redes sociales, donde ha construido una comunidad fiel que sigue cada paso de su vida familiar junto a su esposo, el también presentador y cantante Josse Narváez, y sus tres hijos. En estos espacios no solo comparte momentos laborales, sino también anécdotas personales que permiten ver su faceta más cercana y humana.

En los últimos días, la presentadora ha enfrentado momentos difíciles debido a un fuerte problema de salud que afectó a su hijo menor, Mateo. Según relató en sus historias de Instagram, el cambio de clima en Bogotá provocó una fuerte gripa en el niño, la cual terminó contagiando a casi toda la familia.

Sorprendentemente, ella ha sido la única en no presentar síntomas evidentes, aunque confesó que ha sentido algunas molestias que podrían ser señales de que el virus está intentando alcanzarla.

“Hace unos días les había contado que el virus había llegado a mi casa, pero que no solo contagió a Mateo, sino también a Josse, ‘JuanJo’, ‘Dani’, Mayita… mejor dicho, a todos. La única que no ha caído he sido yo. Vamos a ver, por ahí he sentido algunos dolores, pero bien”, comentó Hurtado visiblemente preocupada, pero tratando de mantener el ánimo.