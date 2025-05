Josse Narváez y Cristina Hurtado conforman una de las parejas más queridas de la farándula nacional. El amor que nació en un ‘reality’ de convivencia se convirtió en una familia estable y llena de amor a pesar de los obstáculos que han enfrentado.

Luego de más de 20 años juntos y dos hijos de por medio, los famosos presentadores tuvieron que frenar sus actividades profesionales ante la inesperada noticia de que volverían a ser papás.

Mateo, nacido el 9 de diciembre de 2021, ha sido el centro de atención de la familia Narváez Hurtado. Luego de 15 años desde el nacimiento de Juan Josse, su hermano mayor, el pequeño llegó como una sorpresa que revitalizó la experiencia de la paternidad para Josse y Cristina. A través de sus redes sociales, la pareja ha documentado hitos como los primeros pasos de Mateo en una playa de Punta Cana, su primera palabra y su pasión por el baile, como cuando intentó seguirle el paso a su padre con un merengue.

Mateo Narváez Hurtado, en tendencia por travesura en casa

Sin embargo, esta vez, la anécdota de la pared rayada destacó por mostrar el lado más auténtico de la crianza: las travesuras que, aunque caóticas, terminan siendo recuerdos entrañables.

En el video, Narváez no regañó a Mateo, sino que optó por tomarlo con humor, preguntándole con tono juguetón que qué estaba escondiendo, teniendo en cuenta que el niño estaba junto a la pared con cara de susto.

Cuando Mateo se levantó y mostró dos muñecos que representaban a Mateo y al actor cogidos de la mano. A pesar del mal genio inicial que le causó dicha travesura, quedó encantado con el amor y la inocencia con la que el niño lo recordó.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar:

“Yo no sé tú, pero yo me lo como a besos“, “así quieren no tener hijos si supieran los sentimientos, emociones, límites que ellos desbloquean en uno”, “el que más se parece al papá”, “qué hermoso. Así se le habla a su hijo, no con regaños”.

La pared rayada, aunque podría parecer un simple incidente, se convirtió en un símbolo de la vida familiar de Narváez y Hurtado, quienes han sabido equilibrar sus carreras con la crianza. La travesura de Mateo no solo arrancó sonrisas, sino que recordó a muchos padres que los pequeños desastres son parte del crecimiento.

A sus 47 años, Josse Narváez sigue siendo un ejemplo de paternidad activa. La pared rayada por Mateo, lejos de ser un problema, se transformó en una anécdota que refuerza el amor incondicional de esta familia. Mientras los fans esperan más aventuras del pequeño, la pareja continúa inspirando con su autenticidad, demostrando que, en el caos de la crianza, siempre hay espacio para el cariño y la risa.

De hecho, mostraron que los domingos en la noche se transformaron. Ya no son en la cama viendo una serie o película en pareja, sino haciendo carteleras y tareas para Mateo al otro día que va al estudio. Lo cierto es que la familia está pasando por un gran momento y están más unidos que nunca.

