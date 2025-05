Durante una reciente invitación al programa de televisión Hola Gente, la reconocida presentadora colombiana Carolina Cruz decidió abrir su corazón y compartir un detalle poco conocido de su vida personal. En medio de una franca charla con los conductores Salomón Bustamante, Iván Charria y Camilo Arévalo, la también empresaria y modelo habló sobre la infidelidad, dejando asombrada a la audiencia y causando una ola de comentarios en redes sociales.

Carolina Cruz confesó que ha sido infiel

Al abordar este tema tan sensible, Carolina confesó que en su juventud fue infiel al menos un par de veces. Sin rodeos y con un tono de autocrítica, señaló: “A todo el mundo le ponen los cachos, la gente se aburre, no debería ser así, pero pasa”. Posteriormente, añadió que sería “morronga” negar su pasado y que, aunque no especificó cuándo ocurrieron estos hechos, fue claro en admitir que estas situaciones sucedieron durante una etapa de inmadurez.

Esta honestidad fue bien recibida tanto por sus compañeros como por su público, quienes valoraron su transparencia.

La declaración de Carolina Cruz no solo causó sorpresa, sino que también abrió la puerta a una reflexión más amplia sobre las relaciones de pareja y las dificultades que pueden surgir, especialmente en la juventud. La forma en la que la presentadora abordó este episodio personal fue destacada por su sinceridad y capacidad de introspección, convirtiéndose en un tema de conversación relevante en los medios y redes sociales colombianas.

Con más de 15 años de experiencia, ha sido parte de importantes producciones como ‘Muy buenos días’, el Festival Internacional del Humor, ‘Colombia’s next top model’ y actualmente ‘Día a día’, en Caracol Televisión. Su carisma y cercanía con la audiencia han consolidado su imagen positiva, y sus palabras suelen tener alto impacto entre sus seguidores.

Actualmente, la presentadora disfruta de estabilidad emocional junto a su pareja, el piloto Jamil Farah, luego de haber terminado su relación con el actor Lincoln Palomeque, con quien comparte dos hijos. Aunque su vida privada suele ser objeto de atención mediática, Carolina ha sabido manejar los focos con madurez y criterio, eligiendo con cuidado los aspectos de su vida que desea compartir públicamente.

Pódcast de Carolina Cruz ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’

En ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, Carolina aborda temas como los desafíos de equilibrar su carrera con la maternidad, su relación con su esposo, el empresario Mauricio Gómez, y las lecciones aprendidas en su camino hacia el éxito.

Con un tono auténtico y reflexivo, el pódcast combina anécdotas emotivas con consejos prácticos, conectando con una amplia audiencia. Cada episodio, disponible en plataformas como Spotify y Apple Podcasts, promete invitados especiales y conversaciones profundas sobre amor, familia y crecimiento personal.

Varios capítulos han sido muy llamativos y comentados en redes sociales, sobre todo porque la presentadora ha hecho del espacio un tema muy personal en el que se ha sentido libre de hablar de detalles que no había tocado antes

