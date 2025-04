El actor colombiano Lincoln Palomeque, reconocido tanto por su papel en la novela ‘Hasta que la muerte nos separe’, como por su sinceridad en temas personales, volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir un mensaje que invita a la reflexión entre sus seguidores.

(Vea también: Yeferson Cossio apareció con Carolina Gómez y habló de la infidelidad)

Palomeque, quien habitualmente publica aspectos de su vida cotidiana y pensamientos en sus plataformas digitales, compartió un texto que muchos relacionaron con sus vivencias personales. La vida personal del actor ha estado bajo la atención del público desde hace años, especialmente luego de su relación con la reconocida presentadora Carolina Cruz.

Relación actual de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque

La pareja anunció oficialmente su separación en 2022, luego de varios rumores y comentarios que circularon en los medios y las redes. A pesar de mantener la privacidad sobre las razones de su ruptura, Cruz se ha expresado más abiertamente respecto a cómo es la relación actual entre ambos, describiendo una convivencia armónica por el bienestar de sus hijos, Matías y Salvador.

Ambos padres han acordado mantener una dinámica familiar saludable para sus hijos, permitiendo a Palomeque la posibilidad de ver a Matías y Salvador cuando lo desee.

Sin embargo, a medida que los niños han crecido, la logística familiar ha tenido ciertos cambios: ahora los hijos comparten fines de semana completos con su padre y en la Navidad pasada fue la primera vez que pasó la festividad lejos de su madre para acompañar al actor.

(Vea también: Novio de Andrea Valdiri se tatuó su cara en la pierna y ella no se quedó atrás)

¿Lincoln Palomeque tiene novia?

En cuanto a sus vidas amorosas, Lincoln Palomeque se encuentra actualmente soltero. Hace unos meses se rumoró que el actor podría estar estableciendo una nueva relación sentimental con una modelo, aunque él mismo fue enfático en desmentir dichos rumores a través de sus redes sociales.

Por su parte, Carolina Cruz mantiene una relación de más de un año con un piloto colombiano, quien es doce años menor que ella. Según ha contado Cruz públicamente, al principio pensó que la relación sería pasajera debido a la diferencia de edad y la forma en que se conocieron, pero el vínculo ha perdurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lincoln Palomeque (@lincpal)

Carolina Cruz habría respondido a Lincoln Palomeque, luego de indirecta en redes sociales

Recientemente, Lincoln Palomeque publicó a través de sus historias en Instagram un mensaje que fue interpretado por muchos como un acto de introspección y de aprendizaje personal:

“Cada vez lo entiendo más: el problema no son los demás, el problema está en uno mismo cuando acepta estar donde sabe que no debe estar o con quien no debe estar. Esto aplica para los negocios, las amistades y las relaciones. La intuición es clave”.

El texto causó cientos de reacciones, especialmente entre quienes han seguido de cerca la historia de Palomeque y Cruz, considerando que podría estar haciendo alusión tanto a su relación pasada como a procesos personales recientes.

(Vea también: ‘TikTokers’ chinos destapan secreto detrás de Louis Vuitton, Prada y más marcas de lujo)

Carolina Cruz no se quedó atrás, pues publicó una foto de unas flores que su novio Jamil Farah le envió a casa, con el siguiente mensaje: “Sabes leer mi alma”, demostrando lo feliz que se siente en la actualidad con su relación estable.

A pesar de dichas palabras parecieran una indirecta hacia la presentadora, lo cierto es que la relación de lo dos famosos es bastante cordial y mantienen un excelente ambiente familiar pensando siempre en el bienestar de sus hijos. A diferencia de lo que pesaron mucho, Palomeque ha respetado mucho la nueva relación amorosa de Cruz

Algunos de sus seguidores incluso compartieron su propio testimonio en comentarios relacionando el mensaje con situaciones similares que han vivido. Otros le han deseado buena suerte en el amor en el futuro, pues quieren verlo al lado de una mujer que lo quiera y lo haga nuevamente feliz, como lo fue en algún momento con Carolina Cruz.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.