Desde la separación de Carolina Cruz de Lincoln Palomeque, han salido varios rumores de ambos famosos. Cruz inició una relación nueva y desde que estaban teniendo sus primeras citas, fanáticos publicaron fotos al respecto.

Finalmente, dicho romance se confirmó y ahora no se tienen que esconder de nadie, pero prefieren también ser más privados con su vida amorosa y algunos detalles de su relación.

Por otra parte, Lincoln Palomeque no ha formalizado nada desde que terminó con la presentadora, por lo que en muchas oportunidades se le ha relacionado con otras mujeres.

Si bien los famosos tratan de mantenerse al margen de dichas noticias, parece que el actor ya está cansado de tantos dichos, por lo que decidió pronunciarse a través de sus historias de Instagram:

“¿De dónde sacan cosas así? No importa que me inventen cuentos, como ha pasado en los últimos años, lo maluco es que hay personas con las que me han relacionado, que tienen su vida, sus parejas y eso merece respeto. Además, pueden ser hasta riesgosos esos chismes, sean serios. Hace mucho estoy solo, no crean en lo que leen por ahí”, afirmó el actor.

Supuesto romance de Lincoln Palomeque con cantante

Se trata de Valentina Janna, una cantante con la que se le había visto en varias celebraciones y fiestas. Sin embargo, la mujer tiene pareja y hace poco dio a luz a su bebé.

