Carolina Cruz, ampliamente conocida y admirada en el ámbito de la televisión colombiana, sigue captando la atención del público como destacada presentadora del espacio matutino ‘Día a día’, en Caracol Televisión.

Desde su separación con el actor Lincoln Palomeque hace dos años, Cruz ha tomado su experiencia personal como fuente de inspiración y aprendizaje, lo que la ha llevado a tratar estos temas en su pódcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’. En este espacio, ella ha hablado abiertamente sobre su vida personal y profesional, incluyendo los detalles de su rompimiento con Palomeque, lo que ha resonado profundamente entre sus seguidores.

Relación de Lincoln Palomeque con su hijo Salvador

En uno de los episodios del programa de Cruz, la presentadora mencionó que el amor de los dos es muy especial:

“Salvador adora a su papá, es un amor que ustedes no se alcanzan imaginar, es un amor superbonito. Ustedes no se alcanzan a imaginar, es un amor hermoso, es un amor superbonito poder verlos juntos cuando comparten, pero como no estuvo bajo el mismo techo con su papá, pues para Salva no ha sido difícil, porque es como ver siempre a su papá de la misma forma”.

A pesar de la separación, la relación entre Carolina y Lincoln sigue siendo cordial y respetuosa, enfocándose principalmente en el bienestar de sus hijos. Carolina ha mencionado que es crucial mantener un ambiente de amor y respeto por el padre de sus hijos, lo cual ha facilitado que los pequeños se ajusten a los cambios sin mayores complicaciones.

Recientemente, celebraron juntos el cumpleaños de su hijo Salvador, demostrando que, pese a las circunstancias, se pueden manejar las situaciones familiares con armonía y cooperación. Carolina destacó la relación especial que mantiene Salvador con su padre Lincoln, señalando cómo el niño disfruta de sus encuentros, lo que revela la fuerte conexión emocional que existe entre ellos.

Lincoln Palomeque visita a los hijos de Carolina Cruz cuando quiere

Lincoln ha decidido vivir cerca del antiguo hogar que compartía con Carolina, lo que ha sido beneficioso para los niños, permitiéndoles mantener una relación constante y estable con su padre. Este arreglo ha sido vital para adaptarse a la nueva dinámica familiar mientras se asegura que los niños crezcan en un entorno lleno de amor y estabilidad.

“Su papá viene a su casa, cuando quiera puede venir aquí a la casa, cuando él quiera y pueda compartir con sus hijos. Aquí no tenemos un horario de que solamente te los puedes llevar tal día y traerlos a tal hora, para nada, somos grandes amigos, tenemos una relación increíblemente espectacular como padres”.

