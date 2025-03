La vallecaucana contó en el pódcast ‘Historias de madre’ que cree que le faltó tener un hijo más, pues la maternidad ha sido uno de sus mejores papeles y adora a los niños.

Además, Matías es como ella y también siente fascinación por los bebés y por lo mismo le ha manifestado su deseo de tener otro hermanito, contó la exreina; sin embargo, ella le ha explicado que no piensa tener más hijos.

“Matías, mi hijo mayor, es igualito a mí. Entonces él es como: ‘Ay, mami, te imaginas otro bebecito en la casa’, y yo: ‘No, mi amor, ya no se puede’, y él: ‘Pero, por qué no, mami, si tu eres linda’; y yo: ‘No, gordito, ya mamá no tiene la energía, y el tiempo que te di a ti y a tu hermano… si tuviera otro bebé se merece la misma calidad de tiempo'”, dijo Cruz.

La presentadora está tan clara en su posición de no tener más hijos, que incluso tuvo una conversación con su novio, Jamil Farah, sobre el tema, reveló.

“Ya cuando empezamos a ver esto tan serio, yo sí tuve una conversación con él y le dije: ‘Mira, esto es lo que hay, si tu quieres tener hijos, si tu quieres tener una familia, pues por acá no es, porque yo no voy a tener más hijos’. Él en su momento me dijo: ‘Yo estoy feliz contigo, yo te conocí así, yo me enamoré de ti así, con tus hijos'”, declaró.

Y es que Farah tiene una muy buena relación con los retoños de Cruz y, de hecho, Matías lo considera uno de sus mejores amigos. No obstante, la vallecaucana no descarta que en algún momento su novio cambie de opinión y quiera ser papá; si eso sucede, dejará que él cumpla sus sueños.

“Yo tampoco estoy preocupada pensado: ‘Será que en un año me va a decir [que quiere hijos] o en dos años…’ El día que pase, pues ese día me preocupo, pero por ahora me dejo consentir, me dejo querer“, agregó.

¿Cuántos años se llevan Carolina Cruz y su novio?

La presentadora de ‘Día a día’, matutino de Caracol, es mayor que Jamil Farah por 12 años, razón por la que en un principio creyó que su relación no iba para nada serio, sino que iban a pasar un buen momento.

Se conocieron en una noche de rumba, en la que ambos intercambiaron miradas, reveló en una ocasión ella. Posteriormente, se empezaron a seguir en redes sociales y comenzaron a coquetear por Instagram. En diciembre de 2024, la pareja celebró dos años de amor.

¿Cuántos años duró Carolina Cruz con Lincoln Palomeque?

La presentadora y el actor cucuteño duraron 14 años juntos, aunque cuando cumplieron siete años terminaron por un tiempo. La razón de esa primera ruptura, contó ella en una entrevista con Juan Diego Alvira, fue que estuvieron varios meses distanciados porque él se fue a grabar un proyecto, y eso enfrió la relación.

No obstante, posteriormente se dieron una segunda oportunidad y decidieron formar una familia. Ahí fue cuando nacieron Matías y Salvador, sus hijos; un par de años después anunciaron su separación.

Pese a que ya no son pareja, Cruz y Palomeque mantienen una relación muy amistosa, y hasta comparten en varios eventos de sus hijos. Ella no solo lo considera un gran papá, sino que además ha manifestado que es un muy buen hombre. Él también ha expresado, en repetidas ocasiones, palabras de admiración para la mamá de sus hijos.

