Cristina Hurtado ha compartido con sus seguidores un momento significativo en su vida: a sus 41 años, decidió someterse a un procedimiento quirúrgico que los médicos le habían recomendado desde hace más de un año.

La presentadora, quien ganó reconocimiento en la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, expresó su alivio y gratitud tras la operación. “Se tenía que hacer y se hizo”, declaró, asegurando que todo salió bien y que no enfrentó los riesgos que tanto temía.

A pesar de que aún se encuentra en proceso de recuperación, Cristina se muestra optimista y confiada en obtener los mejores resultados. En enero de 2024, la modelo y empresaria reveló en sus redes sociales que los médicos le habían detectado un pterigión, una afección ocular que causa el crecimiento anormal de tejido sobre la córnea.

“¿Sí ven esto que tengo acá? Eso se llama un pterigión y me lo voy a tener que operar. Ya el médico me dijo: ‘te tienes que operar’. Lo que pasa es que le tengo miedo a la operación, por eso no lo he hecho”, confesó en su cuenta de Instagram.