El ambiente se tornó emotivo y tenso para ‘la Jesuu’, una de las exparticipantes más comentadas de ‘La casa de los famosos Colombia’, luego de observar algunos momentos clave protagonizados por sus excompañeras en el programa.

Durante el tradicional ‘brunch’ ofrecido a los semifinalistas, la influencer no pudo contener las lágrimas al presenciar las críticas que Melissa Gate y ‘la Toxicosteña’ (Cindy Ávila) expresaron sobre ella mientras aún estaban en competencia.

(Vea también: Fin de paz en ‘La casa de los famosos’ sin Yina Calderón: ‘Jesuu’ estalló con duro ataque)

Todo comenzó cuando, durante una conversación informal, ‘la Jesuu’ hizo una evaluación de los jefes de campaña, y no dudó en calificar a Yina Calderón como la peor. Esta declaración, aparentemente inofensiva, fue tomada con molestia por parte de ‘la Toxicosteña‘, quien consideró que ese comentario era un ataque indirecto también hacia ella, dado el vínculo que mantenía con la empresaria.

La situación escaló aún más cuando la semifinalista vio un fragmento en el que Melissa Gate le manifestaba a Emiro Navarro que consideraba a ‘la Jesuu’ una persona desagradecida, por no haber valorado el apoyo que él le había brindado durante las jornadas de votaciones.

Visiblemente afectada, ‘la Jesuu’ no logró ocultar su tristeza ante lo que presenció. “Estoy en ‘shock’”, expresó entre lágrimas. “Yo fui leal, les presté el oído cuando lo necesitaban y ni siquiera me dieron el beneficio de la duda. Que Yina y Melissa digan que soy una desagradecida, que Emiro afirme que soy una prepotente… no lo puedo creer, me duele”, lamentó, conmovida por la percepción que sus compañeros formaron de ella.