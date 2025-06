La segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘ está a punto de llegar a su fin, y ya se conocen los nombres de los cuatro participantes que competirán por el primer lugar. Sin embargo, la ausencia de Valentina Ruiz, más conocida como ‘la Jesuu’, entre los finalistas ha generado una fuerte polémica en redes sociales, especialmente por los comentarios de su amiga cercana, la influencer barranquillera Andrea Valdiri.

El pasado jueves 5 de junio se vivió una de las eliminaciones más comentadas del programa, transmitido por el Canal RCN. A pesar del apoyo masivo que ‘la Jesuu’ parecía tener en redes sociales, no logró superar la votación del público y quedó fuera de la competencia. Su salida no solo sorprendió a los televidentes, sino que provocó una reacción inmediata de Valdiri, quien no dudó en expresar su inconformismo a través de su cuenta de Instagram.

En sus historias, Valdiri agradeció a todos los seguidores que apoyaron a su amiga durante su participación en el ‘reality’, pero también aprovechó para lanzar fuertes críticas a la forma en que se realizó la votación. Según ella, los números no cuadran y dejó entrever que podría haber irregularidades en el proceso.

“Tenían razón en lo que me mandaron. Pero bueno, gracias a Dios y a todas las ‘machis’, y también a quienes no lo son, por apoyar a Vale. Estuvieron guerreándola conmigo desde el primer día que entró. Los amo, mi Dios me los bendiga. La verdad, quedé loca con ese puntaje. Me quedaron muchas preguntas y dudas. Me van a tener que enseñar a multiplicar otra vez porque no entendí esa joda. Más de 80.000 personas ingresaron al enlace de votación y aún así no pasó. Muchas gracias”, dijo visiblemente confundida y molesta.