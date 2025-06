Felipe Saruma y Andrea Valdiri, una de las parejas más queridas en el mundo digital colombiano, contrajeron matrimonio en abril de 2022 luego de un romance que cautivó a millones de seguidores.

Sin embargo, en noviembre de 2023, la pareja confirmó su separación, poniendo fin a un matrimonio de poco más de un año. La noticia sorprendió a sus fans, ya que ambos solían compartir momentos felices en redes sociales, proyectando una imagen de estabilidad y complicidad.

Andrea Valdiri fue la primera en pronunciarse a través de sus historias de Instagram, explicando que la ruptura se dio en buenos términos, con respeto mutuo, y que seguirían colaborando profesionalmente. “Por primera vez en la vida siento que no tengo que dar explicaciones porque quedé bien, porque terminé la relación bien, porque nos respetamos,” afirmó la barranquillera. Aunque Valdiri insinuó que había “cosas no negociables” en su decisión, como la hipocresía, no detalló los motivos específicos, destacando su deseo de mantener ciertos aspectos en privado.

Por su parte, Saruma, visiblemente afectado, compartió un mensaje emotivo en el que expresó su gratitud hacia Valdiri, describiéndola como una mujer que marcó “un antes y un después” en su vida. “Ella me cambió la vida, creyó en mí desde el punto cero,” dijo, defendiendo su legado juntos y pidiendo a sus seguidores no juzgarla.

En una entrevista posterior con ‘La red’ de Caracol Televisión, Saruma abrió su corazón sobre lo difícil que fue para él asimilar la ruptura a sus 26 años, confesando que sintió que “se le acabó el mundo.” La tristeza lo llevó a perder peso significativamente, al punto de estar muy delgado por no comer debido a su estado emocional.

A pesar de las especulaciones sobre infidelidades o conflictos familiares, especialmente con los padres de Saruma, ambos han mantenido que la separación fue una decisión mutua, enfocándose en su bienestar personal y profesional. Saruma ha enfatizado que un matrimonio es “de dos personas” y que las decisiones deben tomarse entre ellos, descartando influencias externas como causa principal.

Recientemente, en enero de 2025, un collar usado por Valdiri con las iniciales de su familia (incluyendo las de Saruma) desató rumores de reconciliación, pero ninguno de los dos ha confirmado esta posibilidad.

Luego del tormentoso momento que vivió luego de su separación, decidió enfocarse en su trabajo y en su bienestar personal. El creador de contenido ha canalizado su energía en su crecimiento personal y profesional, destacando un enfoque renovado en su salud física y mental.

En entrevistas, ha compartido cómo la ruptura lo llevó a un punto de inflexión, donde decidió reestructurarse y avanzar. Parte de este proceso ha incluido una dedicación notable a la alimentación saludable y al ejercicio, lo que le ha permitido disfrutar de su físico, mostrando el resultado de toda su disciplina y levantando suspiros entre sus fanáticos.

