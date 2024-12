Felipe Saruma poco habla de su vida privada. De hecho, solamente ha hablado de Andrea Valdiri cuando se separaron. Él apareció en un video llorando y despidiéndose de ella. Luego estuvo en una entrevista con ‘La red’ y contó cómo atravesó dicho momento tan difícil.

Ahora, a pesar de que no habló de una situación en específico, sí mostró la triste realidad de una persona que puede estar viviendo detrás de una sonrisa.

Sin duda, se sabe que la depresión es una enfermedad que puede aislar a las personas o esconderse muy bien detrás de una persona que, aparentemente, está muy bien.

Junto al creador de contenido Marko, Saruma subió un ‘sketch’ en el que simulaba la conversación de dos amigos. Uno le decía que había tenido días de locos con tantas fiestas, mientras que el otro le preguntaba que por qué no lo había llamado antes.

Al final, todo se trataba de una conversación imaginaria, pues el personaje de Saruma ya no estaba vivo.

El mensaje final fue: “La depresión también sonríe. Cuida de los tuyos“. Por supuesto, las reacciones de los usuarios en Internet no se hicieron esperar:

“10 veces lo he visto y 10 veces el ojo ‘aguao'”, “Dios, me partió el alma”, “crack, ‘Saru’. Tremendo mensaje“, “se me aguaron los ojos”, “ufff muchachos, este video vale oro. Es bueno tocar estos temas en redes”.

Hablar de salud mental cada vez toma más relevancia en la actualidad, sobre todo de las figuras públicas, quienes pueden esconder muchas situaciones malas que están viviendo.

