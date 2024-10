Andrea Valdiri y Felipe Saruma tuvieron uno de los matrimonios más costosos y mediáticos de 2022. Lo celebraron por todo lo alto en una de las zonas más exclusivas de Barranquilla.

(Vea también: Andrea Valdiri ya no se esconde; la pillaron besándose con hombre y ella publicó la foto)

Cientos de invitados famosos asistieron y hasta hubo polémica, por ejemplo, con ‘Epa Colombia’ y su novia, quien ingresó a la fiesta sin estar invitada. No solo fue una gran fiesta, sino que incluso la misma barranquillera dio millonarios premios a las personas que la ayudaron a organizar la reunión.

A pesar de que muchos seguidores admiraban a Saruma por la madurez con que afrontó la relación, el matrimonio no duró mucho y se dio a entender que se acabó por un error del bumangués.

(Vea también: Andrea Valdiri se habría pegado escapada romántica a Italia; revelan con quién está)

Felipe Saruma habla de Andrea Valdiri en ‘La red’

Luego de un año de haberse divorciado de la barranquillera, el creador de contenido concedió una entrevista para el programa de entretenimiento de Caracol Televisión:

“Me casé casi a los 22 años y me separé casi a los 24. Uno se pregunta: ‘¿Por qué me pasa esto?’, pero hay que seguir. Había tenido una novia antes de la relación con Andrea, entonces para mí, no lo voy a negar, fue muy fuerte porque yo tenía unos planes, ahora todo se cambió. Cuando yo me separé, yo era un palo, estaba terrible, no comía, casi me voy, estaba flaquísimo. Para mí fue como si se me hubiera acabado el mundo porque había cortado relación con mis papás, entonces ese diciembre estuve solo con unos amigos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Red Caracol (@laredcaracol)

El tiempo ha hecho efecto y se encuentra mucho mejor del corazón, pero hay un asunto que aún no resuelve y es la relación con sus papás, pues asegura que no es tiempo de hablar con ellos.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.