Han pasado varios años desde que Andrea Valdiri terminó con Lowe León. Sin embargo, su nombre no ha dejado de sonar por todas las polémicas que ha protagonizado.

No solamente se le acusó de haberle sido infiel a Valdiri, sino que la violencia intrafamiliar ha sido un tema concurrente en los resultados de búsqueda en Internet.

(Vea también: Liceth Córdoba, exesposa de Lowe León, volvió a Colombia y dejo esperanzador mensaje)

Ahora, luego de la situación que el cantante vivió con Liceth en España, salen nuevas pruebas en donde no solo se confirmaría el maltrato que León ejercía sobre Liceth Córdoba, sino también varios pensamientos preocupantes por parte de él.

Los videos subidos por Córdoba evidenciaron una situación en la que ella termina de rodillas casi que implorando que no la siga maltratando, mientras él solo patea cosas por toda la habitación.

Además, en una conversación apareció un mensaje en donde él decía que tenía intención de secuestrar a Adhara y llevársela para España, todo con intensión de hacerle daño a Andrea Valdiri.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

No fue todo, de hecho, Liceth afirmó que el hombre le había llegado a poner un arma en la cabeza, pero que no sucedió una tragedia porque la pistola no se disparó.

Para rematar, hubo un mensaje en donde Lowe expresaba su desdén por su madre, asegurando que sentía dolor por todas las veces que lo maltrató cuando era pequeño.

(Vea también: “Ya esa máscara se te cayó”: Hermana de Liceth Córdoba le envió mensaje a Lowe León)

Andrea Valdiri reaccionó a denuncias de Lowe León y Liceth Córdoba

Ante esto, la barranquillera no dudó en compartir una reacción en redes sociales. Apareció despeinada, haciendo cara de desprecio, con el siguiente mensaje: “Cuando dicen que van a secuestrar a mi hija“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

Muchos usuarios han comentado sobre este caso y aseguran que las cosas deben estar muy mal en la cabeza de Lowe León para atreverse a decir todo lo que dijo. Por ahora, el proceso legal continuará.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.