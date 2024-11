Andrea Valdiri siempre ha hablado de sus hijas con mucho orgullo, sobre todo de Isabella Valdiri, a quien tuvo cuando ella aún era muy joven y le tocó enfrentar el reto de ser mamá sola, debido al abandono del padre de la niña.

(Vea también: Andrea Valdiri se destapó: Richard Ríos, el amor y su vida antes de ser famosa)

Sin embargo, Isabella se convirtió en su motor para salir adelante, trabajar en redes sociales, como modelo y empresaria, para poder darle lo mejor y que ella nunca tuvo.

La niña no solo ha hecho un excelente papel como hermana mayor, sino que también se ha destacado por sus dotes artísticos para bailar y tocar el violín.

Según varios usuarios de Internet, la niña tiene un futuro prometedor como modelo, pero otros están preocupados por ella y el último video que subió a sus redes sociales, pues aparece la niña luciendo un vestido negro corto de lentejuelas, con unas sandalias con tacones y un bolso a juego.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rastreando famosos (@rastreandofamosos)

(Vea también: El despampanante disfraz de Andrea Valdiri que dejó a más de uno con la boca abierta)

A pesar de que luce muy linda, algunos usuarios consideran que es muy niña para estar vistiendo de esa manera y se estaría saltando su niñez:

“La niñez no se recupera. No te apresures, poco a poco”, “Andrea, ¿qué te pasa? Es una niña. Eso no está bien“, “madre mía, cómo sexualizan a los niños hoy en día”, “ya parece de 25”.

Lo cierto es que, por lo que parece, la niña le seguirá los pasos a su madre y se podría convertir en una de las modelos más cotizadas del país.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.