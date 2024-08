¡Ponme atención Colombia! Porque la famosa creadora de contenido y exreina de belleza Andrea Valdiri tuvo una entrevista en la que reveló detalles exclusivos sobre su vida amorosa, polémicas y más.

En un fragmento de la entrevista, habló del amor y sus etapas, donde de hecho dijo que, en su experiencia, “se adelantó” a algunas cosas, ¿se refería a Felipe Saruma?

“Nos adelantamos, porque me pasó, nos adelantamos y no conocemos a las personas (…) siento que no me ha llegado mi media naranja, estoy trabajando en ser mejor persona. Yo soy muy buena mujer, en serio, me considero buena mujer”, dijo la barranquillera.