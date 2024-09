Andrea Valdiri conocida por ser una de las creadoras de contenido más reconocidas del país habló en su cuenta de Instagram sobre el misterioso hombre que la contactó para ofrecerle 500 millones de pesos por estar un fin de semana con ella.

(Vea también: “Él tiene mujer, respeta”: Andrea Valdiri, a periodista que le preguntó por Richard Ríos)

La ‘influenciadora’ barranquillera a través de su red social de Instagram en un video, mientras se quitaba el maquillaje, contó:

“Mi hermana, quien me contestaba los correos que me llegaban de mis seguidores, me dijo un día: ‘Ven acá, ‘Andre’, hay un tipo que escribió un correo, parece que es un hombre de La Guajira’. El tipo escribe y dice que me quiere un fin de semana. Sin embargo, nos reunimos con los abogados para finiquitar algunos requerimientos y de acuerdo a eso se hace la acción”.

Luego, la exesposa de Felipe Saruma, comentó: “Cuando le pedimos los requisitos dijo que él necesitaba un WhatsApp porque iba a comentarte algo en secreto. Mi hermana le da el número, y me dijo: ‘Ya estamos coronando con el negocio'”.

“Lo más chistoso es que el tipo le dice a mi hermana: ‘Tengo 500 millones de pesos para que ella pase conmigo un fin de semana, y prefiero que esta conversación no salga de acá’. Y de inmediato me llamó y me dijo: ‘Esto qué es'”, comentó Valdiri.

La hermana de la creadora de contenido se impresionó cuando vio que el misterioso hombre le envío una foto con una maleta llena de billetes.

“No puedo creer lo que hizo este man, hasta lo pensé, pero dije no: ‘Uno está en el camino del señor y yo decía, esto no puede ser cierto’. Mi hermana me decía este tipo está loco y que creen que con plata pueden comprar mujeres. Qué tal que me haga algo, qué susto, uy, no, nada que ver”, finalizó la ‘influenciadora’.

