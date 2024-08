En una entrevista con ‘Dímelo King’, la generadora de contenidos Andrea Valdiri reveló que el primer artista que le pagó por aparecer en uno de sus videos fue el cantautor de música vallenata Wilfran Castillo, en el año 2016.

La barranquillera contó que al principio no cobraba por su trabajo y que siempre la buscaban para enviar saludos. Sin embargo, después de trabajar con Castillo empezó a cobrar entre $300.000 y $600.000 por videos.

“¿Tú sabes quién fue el primero que me pagó? No lo vas a creer, Wilfran Castillo. Mi mamá le hacía masajes y me dijo que él quería un video que le bailara en las redes y yo no sabía la vaina. Le pregunté qué cómo lo ponía, que si en el perfil y dije que iba a empezar a cobrar. Primero cobraba $300 mil y luego $600 mil con Wilfran, porque dije que él tenía plata (risas), pero divino, ellos han sido clientes de mi mamá”, dijo Andrea Valdiri.