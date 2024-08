Desde la Copa América, Richard Ríos se convirtió en uno de los hombres más deseados de la selección nacional. Se hizo tendencia en redes sociales y parecía que tenía enamorados a varios alrededor del mundo.

(Vea también: Exnovio de Andrea Valdiri le habría enviado dura indirecta: “¿Pa qué me estás llamando?”)

Sin embargo, en una entrevista, Ríos contestó que la mujer más hermosa para él era Andrea Valdiri, la barranquillera que desde hace varios años se robó el corazón de más de uno con sus bailes y su personalidad, además del cuerpo esbelto que tiene.

Ahora, Valdiri estuvo con ‘Dímelo King’ y decidió hablar del futbolista colombiano y sus declaraciones hacia ella. El entrevistador le preguntó si había visto las declaraciones de Ríos, a lo que ella contestó:

“Yo vi varios TikToks y la gente me mostraba. Divino, bello. Él nunca me ha enviado ningún mensaje, él tiene mujer, respeta. Yo vi una entrevista y me parece hermoso, talentoso. Él es simpático, pero tiene su mujer, respetemos, no crucemos las líneas Richard. La gente me atacaba también: ‘¿Cómo que esa tipa es la más linda?, nada que ver’. Yo no más me reía”.

(Vea también: Andrea Valdiri ya no se esconde; la pillaron besándose con hombre y ella publicó la foto)

Usuarios en Internet rescataron la manera en la que la empresaria esquivó un posible rumor y dejó claro que el hombre está con su novia, quien sería ‘la Suprema’, una creadora de contenido paisa.

Además de eso, ella ya tiene su novio, a quien presumió en la fiesta de su último cumpleaños. A pesar de no decir su nombre ni cuanto llevan de relación, la barranquillera dejó ver una foto de él, además de filtrarse un video en donde aparecía besándolo.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.