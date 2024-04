La influencer Andrea Valdiri compartió su opinión sobre la hipocresía de los hombres casados que, le envían mensajes internos en su cuenta de Instagram y allí la adulan, pero en las fotos, la insultan con comentarios vulgares debido a su personalidad.

A través de su cuenta de Instagram, Valdiri comentó:

​“Por el interno me escriben ‘mamacita deliciosa, cómo estás de rica’ y otras cosas, pero en el perfil: ‘Gas de vieja, qué boleta’ ¡De todo! ¡Soy la peor! Y uno va y les mira el perfil y están casados. ¡Hipócritas, babosos! No sé si están frustrados porque no se pueden levantar una mujer como yo o porque no me pueden pagar un paseo de estos”.

La ‘influenciadora’ quien disfruta de una vacaciones en Dubái (ver mapa) en compañía, de quien sería su nueva pareja, también se ofuscó con quienes la critican, con asombro para ella son más los hombres que las mujeres.

“¡A ti te parió una mujer! ¿No tienes hermanas, tías o primas?, o es que a ti te encantaría que trataran a las mujeres de tu familia de esa manera ¿Qué le pasa a los hombres de hoy en día?, cada día más babosos”, indicó Valdiri.

¿Qué dijo Andrea Valdiri de sus exparejas?

Valdiri, no contenta con los mensajes anteriores, respondió al usuario que le comentó: “¿Quién es la próxima víctima?”.

“¡Soy la perversa y lo peor! ¡Nunca le di nada bueno a los hombres que se metieron conmigo! El hombre que está conmigo sabe a qué se está metiendo porque yo le canto la tabla desde el principio y le preguntó si va para adelante (…) Entonces yo me fijo en los súper sacerdotes, en los hombres que nunca pecan ¡Pobrecitos ellos que nunca hacen nada! ¿Si son tan buenos por qué no estoy con ellos? ¡Dejen de tirar tanto! Están más pendientes de lo que se come mi c*ca que del contenido que hago para ustedes”.

