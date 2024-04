Por: Q'HUBO MEDELLÍN

No hay semana en la que Andrea Valdiri no sea noticia: la ‘influencer’ disfruta de mantener actualizados a sus seguidores con todo lo que pasa en su día a día y a veces les comparte hasta los detalles más íntimos.

Tal y como lo había anunciado, la barranquillera se sometió a un sorprendente cambio de ‘look’. En esta oportunidad, su transformación fue radical y provocó más de un comentario en las redes sociales.

A diferencia de las decisiones que ha tomado en otras ocasiones, esta vez la también bailarina no optó por pintar su cabello de otro color, sino por cortar su largo.

Por medio de un video que compartió en sus redes, la Valdiri mostró todo el proceso de este cambio, cuyos resultados la dejaron totalmente satisfecha.

“Aquí voy de nuevo. No hay evolución sin cambio”, escribió la también empresaria en su publicación.

Las reacciones al nuevo look de Andrea Valdiri no tardaron en llegar, en el momento su post cuenta con más de 100.000 “me gusta” y recibió comentarios como: “con esto quedó oficialmente cerrado el ciclo de Felipe Saruma” y “alguien que por favor me diga cómo hace esta mujer para verse bien con todo”, entre otros.

