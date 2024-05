Andrea Valdiri se separó de Felipe Saruma ya hace más de un año y a pesar de la altura con la que celebraron su matrimonio, parece que al final el amor no fue suficiente.

Él, se dice, ya tiene otra novia, mientras que Andrea Valdiri parece permanecer sola, pues se le había vinculado con un hombre, por las palabras que expresó, el romance no duró más que unos meses.

Ahora, a través de sus redes sociales, subió un video en donde reveló su inconformidad con la vida porque se considera buena mujer, pero no le duran los “maridos”:

“Mis empleados, los que tengo, me duran años, mala persona, yo no soy, pero es que no entiendo por qué no me duran los maridos. Yo soy buena mujer, recibo hojas de vida, pero lo voy a escoger un poquito más grandes, pero es que a uno que le encanta el colágeno, por eso estoy así de linda”, empezó a decir Valdiri.

Además de eso, confesó que se considera una mujer que da muchos detalles físicos, por lo que quizá ha malacostumbrado a sus parejas. Sin embargo, no quiere cambiar su esencia, sino, por el contrario, quiere encontrar un hombre que la valore tal como es.

Uno que otro seguidor se rio con sus palabras, ya que les pidió a los hombres que estaban interesados en ella que le escribieran y mandaran la hoja de vida.

Valdiri no ha tenido las mejores experiencias en el amor, pero por lo visto, sigue sin perder la esperanza de encontrar al amor de su vida.

En redes sociales, varios usuarios no perdieron el tiempo para burlarse de las palabras de la barranquillera:

“Después de 500 pichas, raro”, “Sí, tan raro. Pero no te preocupes, la picha número 520 será la vencida”, “ya está quemada, la única que se la aguanta es si empleada Kelly”.

