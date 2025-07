Lo hizo durante una conversación en el pódcast ‘El postre primero’, en el que también detalló cómo se enteró del accidente de su esposo, cómo vivió el duelo y hasta los procesos legales que ha tenido que pasar, por cuenta de reclamos de personas que se decían ser amigos del artista vallenato.

Dayana Jaimes, además, reveló varios detalles de su vida privada con el hijo de Diomedes Díaz, que no había contado. Señaló que, pese a que su marido era muy amoroso, también le descubrió vínculos muy cercanos con otras mujeres.

“No te voy a decir que era San Martín, jamás, Martín era supersolapado, o sea, era un solapado… ahí dónde tu lo veías. Yo con Martín o me daba cuenta a la salida o la entrada, pero lo que era se acababa en el acto. No vayas a creer que Martín era el santo, no. Martín tuvo sus caídas”, empezó diciendo la viuda.

Lee También

Aseguró que si bien no estaba pendiente de la vida de su entonces esposos, y que tampoco era celosa, siempre se terminaba enterando por algún chisme, sobre supuestas andadas con otras mujeres. No obstante, nunca lo vio con otra, aunque en una ocasión él sí quedó al descubierto.

Y es que a Jaimes le dijeron que, al parecer, su marido estaba saliendo con una tal Mimi. Ella le hizo el reclamo, pero él le aseguró que la mujer era amiga de su entonces mánager y que él no la conocía; sin embargo, lo cogió en la mentira.

(Vea también: Dayana Jaimes reveló cómo es su relación con Lily Díaz y otros hermanos de Martín Elías)

“Yo le dije a mi amiga: ‘Consíguete el número de esa mujer’; ella es como el FBI y me dio el número. Yo un día le dije: ‘Amor, préstame el celular para llamar a mi papá, que me cortaron el celular’; me lo prestó y marque el número de la mujer… Mimi, la Mimi, algo así. Y yo: ‘Ah, y tú no eras que no la conocías’. Le tiré el celular y se lo partí”, relató.

Para que ella pudiera perdonarlo, confesó, él tenía que esmerarse y gastarse un buen dinero en regalos y detalles para reconquistarla. “A Martín, esas salidas así, le salían costosísimas. Le costaba demasiado, yo me acuerdo que esa le salió bien costosa”, agregó.

¿Dónde conoció Martín Elías a Dayana Jaimes?

Jaimes contó en una ocasión en Semana que se conoció con el hijo de Diomedes Díaz cuando eran niños, pues él era amigo de su hermano y vivían cerca. No obstante, empezó a cortejarla cuando ella estaba en la universidad.

Ella, aseguró, no le prestaba atención porque él estaba casado con ‘Caya’ Varon, pero cuando se separó se dejó conquistar y empezaron una relación que duró hasta el 2017, cuando él murió.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.