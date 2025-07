Así como una mujer de ‘Kilos mortales’ expuso su cambio radical luego de perder más de 200 kilogramos, otra celebridad que se hizo visible en el mundo del espectáculo asombra con su actualidad.

Se trata del actor que interpretó a Bruce Bolaños en la película ‘Matilda’, en 1996, que después de tanto tiempo ha tenido un giro inesperado y también muy fuerte en su vida.

El actor que interpretó a Bruce Bolaños fue Jimmy Karz, conocido principalmente por este papel icónico en la película, donde protagonizó la memorable escena en la que la señorita Tronchatoro lo obliga a comer un enorme pastel de chocolate.

En esa época tenía 12 años y la particular imagen retadora frente a la dominante rectora fue un momento que más de un espectador recuerda todavía con gracia, luego de varias décadas.

La escena se convirtió en un referente de la cultura popular, al punto que actores de ‘Betty, la fea’ la usaron en broma cuando Lorna Cepeda estaba durante una comida, lo que motivó el uso del audio que ya es un clásico.

Después de ‘Matilda’, Karz tuvo algunas apariciones más en cine y televisión, como en la película ‘The Wedding Singer’ (1998) y un episodio de la serie ‘ER’ (Urgencias), pero luego se alejó de la actuación para dedicarse a sus estudios.

Jimmy Karz, que nació el el 26 de julio de 1984, cumple 41 años en 2025 y tuvo un gran cambio de apariencia frente al niño que sorprendió a sus compañeros y a los seguidores al acabar solo con un pastel.

Cabe resaltar que el nombre de Bruce Bolaños fue usado en el doblaje en español, pues en la edición original el apellido del menor era Bogtrotter. Lo cierto es que su personaje fue inolvidable, casi tres décadas después.

A pesar de que muchos reviven esa escena con gracia, el estadounidense sorprendió con una confesión particular que le dejó ese momento que fue inolvidable bajo la dirección de Danny de Vito.

“Detesté el olor a chocolate durante unas semanas después. Entonces me di cuenta de que actuar no es fácil. Requiere mucha habilidad y profesionalismo”, confesó.

Lo llamativo es que antes de su profesión actual y después de su etapa escolar, fue asistente de producción para MTV News durante casi dos años y la experiencia lo llevó a una decisión radical.

El actor Jimmy Karz, quien interpretó al memorable Bruce Bogtrotter en la película “Matilda” (1996), se alejó de la actuación y ahora se dedica a la medicina, vocación a la que llegó luego de dejar atrás esa etapa en el entretenimiento.

“En aquel entonces, me apasionaba la jardinería comunitaria y comencé a ser voluntario para enseñar a personas de comunidades de bajos recursos a cultivar sus propios alimentos. Gracias a la jardinería, aprendí algo de biología y química, lo suficiente como para darme cuenta de que quería profundizar en la ciencia. Volví a la universidad para estudiar bioquímica, lo que me llevó a la medicina. Me gustaba el enfoque de la osteopatía en ayudar al paciente en su totalidad, y me interesaba aprender técnicas manuales para ayudar a los pacientes”, contó.