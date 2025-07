Aunque empezó su carrera musical a los 30 años —una edad considerada tardía para muchos artistas—, el risaraldense Jhonny Rivera ha logrado consolidarse como uno de los máximos referentes de la música popular en Colombia.

Su historia de vida, así como los detalles de su familia y relaciones sentimentales, despiertan un interés permanente entre millones de seguidores que lo admiran no solo por su talento, sino también por su cercanía con el público.

Prueba de ello es la gran preocupación que ha causado en las últimas horas el estado de salud de su pareja y prometida, Jenny López, conocida también por su faceta como cantante.

La artista, que se ha ganado el cariño de los fans del intérprete de ‘Soy soltero’, utilizó sus redes sociales para compartir con total franqueza la difícil situación que atraviesa, así como las razones de su ausencia reciente en plataformas digitales.

López, quien ha acompañado a Rivera en diferentes escenarios del país y mantiene una estrecha relación también con Andy, el hijo del cantante, reveló que desde hace varias semanas ha estado lidiando con un malestar físico persistente.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 900.000 seguidores, explicó que esta situación la ha obligado a tomar decisiones importantes relacionadas con su salud y su carrera.

“He estado superperdida de estas redes sociales toda esta semana porque llevo aproximadamente un mes con un malestar general, como congestionada. He perdido la voz muy seguido; por eso casi no les he hablado, porque he estado en reposo vocal para poder cumplir todos los fines de semana en los lugares donde estamos programados”, expresó la intérprete de ‘Culpables’, visiblemente afectada.

Además, indicó que está en proceso de evaluación médica y que buscará atención especializada para identificar la causa exacta de sus síntomas: “Voy a ir donde el otorrino para ver qué me cuenta y me diga cómo está todo, que me haga exámenes, tratamientos y todo lo que tenga que hacer, porque ya llevo así mucho tiempo y se está convirtiendo en un sobreesfuerzo para cantar los fines de semana”.

El anuncio provocó de inmediato una ola de apoyo entre los seguidores de la pareja, quienes le enviaron mensajes de aliento y admiraron su compromiso por seguir presentándose pese al malestar. Jenny, quien ha sido constante en acompañar a Jhonny en sus presentaciones, también tiene una carrera propia dentro del género, y ha compartido escenario con él y su hijo Andy en diferentes eventos.

Cabe recordar que Jhonny Rivera y Jenny López formalizaron su relación hace dos años, después de que el artista finalizara su historia con Luz Galeano, madre de su hijo. Su romance ha sido muy comentado en redes sociales, especialmente luego de que el pasado mes de mayo, en pleno concierto en el Movistar Arena de Bogotá, el cantante le pidiera matrimonio en un emotivo momento que fue celebrado por sus fanáticos.

La pareja se ha mantenido unida y comprometida tanto en lo personal como en lo profesional, por lo que esta pausa en la actividad digital de Jenny provocó inquietud. No obstante, su sinceridad al compartir lo que le ocurre refleja su cercanía con el público y su determinación por recuperarse para seguir adelante con los compromisos musicales que tiene junto a Jhonny y Andy, como la próxima presentación que harán en Supía, Caldas.

