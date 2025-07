Flavia Dos Santos, reconocida sexóloga y presentadora brasileña radicada en Colombia, volvió a ser tendencia tras protagonizar un inesperado momento en su programa ‘Un Café Claro‘, que se emite por el canal Red+.

En la más reciente emisión del espacio, que conduce junto a Marco Vergara, ambos sorprendieron a los televidentes al darse dos besos en la boca durante una conversación sobre amor y erotismo.

Todo ocurrió mientras la pareja de presentadores conversaba sobre temas afectivos y de deseo en el marco de una obra de teatro. Flavia, fiel a su estilo directo y sin filtros, dijo en vivo: “Qué tal que mientras tanto no hablemos de una obra de amor… del erotismo”.

En ese momento, Marco Vergara la interrumpió con una pregunta inesperada:

“Yo le iba a preguntar una cosa… ¿usted se besaría conmigo en una obra?”

Sin dudarlo, Flavia respondió de manera segura: “Claro, en una obra tal vez”, y acto seguido le estiró la boca a su compañero, quien accedió al gesto, dando paso a un beso entre ambos. El hecho provocó sorpresa en el set y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Tras el beso, Vergara exclamó en tono de broma: “Flavia Dos Santos me dio un pico”, a lo que la presentadora respondió sin reparo: “¿Cuál es el problema? Un pico no se le niega a nadie”, y le dio otro beso breve al conductor, quien simuló estar confundido y se levantó del set diciendo: “No puede ser, estoy confundido”.

Lejos de apenarse, Flavia mantuvo su postura relajada y dijo ante las cámaras:

“Vamos a hablar de picos, vamos a hablar de amor, de besos. Así como en la obra ‘Me enamoré’”, dejando claro que su intención era abrir una conversación sin prejuicios sobre las expresiones de afecto.

Sin embargo, el momento causó una ola de comentarios en redes sociales, no solo por lo espontáneo del beso, sino porque Flavia está casada desde hace varios años con Julio César Gomes Dos Santos, exembajador de Brasil en Colombia. Ante esto, surgieron dudas sobre el estado de su relación y cuestionamientos sobre si el gesto fue inapropiado.

Algunos comentarios en redes sociales fueron: “Ni yo me he atrevido a tanto”, “quiero llegar a un punto en que ame mi relación de trabajo a este nivel”, “no es un beso solo fue un pico”, “y, mi pico”, “ese no se vale”, entre otros.

¿Quién es el esposo de Flavia Dos Santos?

Lo cierto es que el matrimonio de Flavia y Julio César ha estado en el foco público desde sus inicios. En una entrevista ofrecida en 2022 al programa ‘Yo, José Gabriel’, la presentadora reveló que su historia de amor no fue fácil, pues sus propios padres se opusieron a la relación.

“Nos encontramos en una comida en la casa de mis papás, porque ellos ya lo conocían, pero no fue fácil que lo aceptaran. Mi mamá me decía que no podía creerlo, porque él incluso era mayor que ella”, contó Flavia en aquella ocasión.

La presentadora también confesó que, a pesar de las diferencias de edad y que él ya se había divorciado, se sintió atraída desde el primer momento:

“Yo quedé matada. Me pareció un hombre sexy. Le decía a mis amigas: ‘A ese hombre yo lo voy a conocer’… y así fue. Las cosas se fueron dando después de que él se había separado”, explicó en esa misma charla.

Hasta el momento, ni Flavia ni su esposo se han pronunciado oficialmente sobre la polémica del beso en televisión. Sin embargo, conociendo el carácter descomplicado de la presentadora y su enfoque profesional sobre temas íntimos, es probable que para ella se haya tratado simplemente de un gesto simbólico y teatral, sin mayores implicaciones personales.

Lo que sí es claro es que Dos Santos sigue siendo una figura que no pasa desapercibida y que, fiel a su estilo, causa conversación cada vez que aparece frente a las cámaras.

