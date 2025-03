Flavia Dos Santos se ha ganado el cariño y el respeto de muchos televidentes, quienes han crecido no solamente con su aparición en televisión, sino porque ha sido un referente importante de cómo una mujer habla de intimidad con todo el profesionalismo.

Luego de tantos años trabajando en lo mismo, es natural que se haya ganado un nombre. Pero el inicio no fue tan sencillo. En un especial hecho por Pulzo, ’31 mujeres, 31 voces’, Flavia Dos Santos contó el momento que marcó su carrera:

“Yo creo que fue cuando, por primera vez, hice una charla sobre cáncer y salud reproductiva. Yo había pasado por todo el proceso. Me buscaban algunas fundaciones y marcas pidiendo que hablara sobre el proceso del cáncer, pero a mí no me parecía hablar solo de mi experiencia, yo creo que estamos viviendo un ‘boom’ de la tragedia ajena, entonces analicé qué más podía agregar, salió esa charla.

Además de ese gran hito como profesional, tuvo que enfrentarse a ciertos pensamientos machistas, por lo que hablar de salud reproductiva no fue nada sencillo:

“Mi reto más grande fue hablar de eso sin que lo tomaran como una vulgaridad y tratar de mandar el mensaje que yo quería, pero de una manera descomplicada. Ese fue el reto, hablar de salud reproductiva y encontrar el reto adecuado.

Para finalizar, se dirigió a las mujeres que, al igual que ella, desean dedicarse a lo que aman y ser líderes:

“No tengan miedo, el miedo las paraliza. Cuando uno va y hace lo que quiere, aunque sea con miedo, lo logra. Hazlo, con miedo, pero hazlo. El miedo no se supera, el miedo te acompaña y está bien”.

