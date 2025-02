En el cambiante panorama de Marvel, Anthony Mackie ha asumido el rol emblemático de Capitán América y recientemente presentó ‘Capitán América: un nuevo mundo’, la primera producción sin Chris Evans en el uniforme del superhéroe.

(Vea también: No terminaron: pillaron a famosa pareja en pleno concierto de Shakira, en Barranquilla)

Esta película llegó con una visión renovada acorde a las demandas del presente y se sigue en la línea temporal post ‘Avengers: endgame’, donde Steve Rogers expresa su deseo de abandonar la lucha para vivir plácidamente junto a Peggy Carter.

Durante una de las entrevistas de promoción, a Anthony Mackie le preguntaron si pensara en una mujer que hiciera parte de los vengadores, quien sería, a lo que contestó que la colombiana Shakira, complementando su respuesta con “los hombres mienten, las mujeres mienten, las caderas no mienten”, haciendo referencia a la famosa canción de la barranquillera.

“Ella tiene todo lo necesario para ser una vengadora, su energía, talento y carisma podrían aportar mucho al equipo”, afirmó Mackie.

Anthony Mackie, the new Captain America, chose Shakira to join The Avengers:

“Just because I’m in love with her. I feel she has like some like superpowers… she dodge everything” 🤩#CaptainAmerica pic.twitter.com/Ugd9PlWQ6v

— Fan (@Shak__Fan) February 15, 2025