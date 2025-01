Flávia Dos Santos se pronuncia nuevamente sobre el robo del que fue víctima, en el que delincuentes forzaron la puerta de su hogar y le sustrajeron varios objetos de valor sentimental, entre ellos los dientes de leche de sus dos hijos, considerados recuerdos muy especiales para ella.

(Vea también: A Flavia Dos Santos le salieron billetes falsos de cajero y respuesta de banco no le gustó)

En entrevista con ‘La red’, el pasado 19 de diciembre, Flávia Dos Santos llegó a su casa a las 11 a. m. y le pidió a las señoras que trabajan con ella que le ayudaran con la limpieza, y que llegaran entre las 7 y 8 de la mañana.

“Al entrar, encontraron todo desordenado y me llamaron para avisarme. No me robaron los muebles, ni objetos de poco valor, pero sí cosas que tenían un gran valor sentimental. Además, sustrajeron bandejas de agradecimientos que le habían dado a mi esposo, porque él es diplomático”, contó la sexóloga.

“Se robaron unas maletas que había traído, junto con los dientes de leche de mis hijos, ya que estaban guardados junto a las cosas de mi suegro. Incluso, me robaron un vibrador nuevo”, expresó la brasileña que vive hace más de 15 años en le país.

Después de denunciar el robo, Dos Santos se sentió respaldada por la Fiscalía, la Policía y la Dijin, quienes le ofrecieron información y protección.

Durante la investigación, descubrieron que se habían borrado las grabaciones de las cámaras de seguridad y que las luces del edificio fueron manipuladas. “Aunque la administración no me ha dado explicaciones, vamos a saber. Solo hablo con las autoridades, yo no quiero hablar con nadie más”.

El 14 de enero fue citada en la Fiscalía y la experiencia fue terrible. “Lo que más me afecta ahora es la sensación de vulnerabilidad. No me siento segura en mi propia casa, lo que me causa angustia y pensamientos constantes, en las madrugadas, sobretodo. Aunque soy consciente de que debo seguir adelante. Mi miedo persiste, pero trato de cuidarme de todas las maneras posibles,por eso invitó a denunciar los hurtos en casa”.

Lee También

Por eso, la escritora ha decidido ser más reservada con lo que publica en redes sociales, pues sabe que los ladrones pueden estar pendientes por ahí.

“Es preocupante que el robo ocurrió en el mismo día en que salí de vacaciones, el pasado 19 de diciembre, pero pronto las autoridades darán a conocer la identidad de los responsables”, dijo la sexóloga.

Luego, Mary Méndez, indicó que en ese mismo edificio hace unos meses otro apartamento fue víctima de robo y la administración tampoco responde.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.