Kepa Amuchastegui, un emblema de la actuación colombiana, llevó su discreta vida personal con el mismo rigor con el que se preparaba para los papeles en los que se ponía, manteniendo un aura de misterio que despertó el interés público por su familia en particular. Al morir a los 83 años el pasado 27 de mayo, se arrojó luz sobre su poco convencional historia de amor.

Y es que la esposa de Kepa Amuchastegui fue la holandesa Bellien Maarschalk, madre de sus dos hijos, Unai e Iona Amuchastegui. La conoció hace más de 30 años y juntos crearon una historia de amor que dejó un legado en su familia.

El actor colombiano que dejó una gran historia en los más de 50 años que estuvo en la televisión y el teatro colombiano, conoció a su esposa en circunstancias insólitas mientras estudiaba teatro en Europa. Según él mismo relató en alguna ocasión, Bellien era “la oveja negra” de su familia y la hermana de una compañera de estudios en la Université Internationale du Théâtre en París, con quien compartió apartamento y una relación de “medio pareja”. No fue hasta una gira estudiantil a Holanda que Kepa finalmente se encontró cara a cara con la mujer que se convertiría en su esposa.

“Fuimos como siete personas en grupo a Holanda y nos hospedamos en la casa de la mamá de mi compañera. Estábamos reunidos, recién llegados de París, y apareció por la puerta esta mujer: ‘La oveja negra’. El interés fue de parte y parte”, dijo sobre ese momento.

Más allá de su apreciable historia de amor, Kepa Amuchastegui fue igualmente adorado y reconocido por su impronta en la televisión, el cine y el teatro colombiano. Estudió arquitectura en la Universidad de los Andes, pero la llamada del arte fue más potente y viajó a la capital francesa para especializarse en actuación. Perfeccionó sus habilidades en la prestigiosa Royal Shakespeare Company en Londres y a su retorno a Colombia fue cofundador del Teatro La Mama en Bogotá, inspirado por la iniciativa estadounidense Helen Stewart.

En la pantalla pequeña, Amuchastegui es especialmente recordado por su papel de Roberto Mendoza, padre de Armando, en ‘Yo soy Betty, la fea’. Además, el polifacético actor dirigió y participó en otras producciones culturales de importancia, como La casa de las dos palmas.

La exitosa carrera de Kepa fue reconocida con premios destacados como el Premio Víctor Nieto a toda una vida, entregado por el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias en 2021, que destacó su fundamental contribución a la industria audiovisual colombiana.

En vida, Kepa ejecutó su papel de esposo y padre con la misma discreción con la que manejó su carrera, manteniéndose reservado sobre su familia. No obstante, con su partida, salieron a la luz algunas fotos nunca antes vistas de Bellien y sus hijos, mostrando una faceta más íntima del prolífico actor.

Quiénes son los hijos de Kepa Amuchastegui

De la relación entre Bellien Maarschalk y Unai Amuchástegui nacieron Iona y Unai Amuchástegui. El mayor de ellos, hoy de 41 años, comparte en su cuenta de Instagram los viajes que ha realizado en los últimos años. Además, domina inglés, francés y alemán, y se desempeña como director de ópera y productor audiovisual. En contraste, sobre Iona se conoce poco, pues no suele publicar en redes sociales y mantiene un perfil mucho más reservado.

De qué murió Kepa Amuchastegui

Aunque nunca se emitió un comunicado oficial sobre las causas de su fallecimiento, se sabe que el actor enfrentaba problemas de salud relacionados con un cáncer. Esta enfermedad lo obligó a dejar de trabajar y, en su momento, pidió apoyo económico a sus seguidores, pues su condición no le permitía regresar a la pantalla.

