Kepa Amuchastegui murió este martes 27 de mayo en Bogotá a los 84 años, el actor padecía un invasivo cáncer de vejiga que había afectado considerablemente su salud en los últimos meses. Pese a su partida, el legado de Kepa permanece, no solo en sus producciones, sino también en el legado que dejó a los actores de todas las generaciones que quieren seguir sus pasos en Colombia.

El querido actor, que será velado este 28 de mayo en la capital del país, vivió importantes momentos a lo largo de su carrera, teniendo la oportunidad de formarse en Europa y adquirir una experiencia considerable, que cambió para siempre el horizonte de su profesión.

Sin embargo, durante su permanencia en Europa, luego de ganarse una beca mientras estudiaba arquitectura, el actor vivió una dura experiencia que cambió su vida para siempre y, además de varias cicatrices características que lo distinguieron en la pantalla, adquirió una importante enseñanza que intentó aplicar toda su vida.

“Me gané una beca para ir a Francia, a estudiar teatro y llegué a París, yo creyéndome dios supremo, absolutamente sobrado. Llegué y esa misma noche de mi llegada tuve un accidente y me quemé gravemente”, contó el actor durante una entrevista con El Espectador.

El actor habló un poco más de este episodio en el programa ‘Se dice de mí’ de Caracol. De acuerdo con el relato, Kepa estaba en París (Francia) con 3 amigos en una casa y no podían prender la leña porque estaba algo húmeda. Por tal motivo, uno de ellos trajo un sartén con trementina (líquido inflamable) y la arrojó al fuego.

“Esto generó una pequeña explosión e hizo que él, del susto, levantara el sartén. Ese líquido me cayó en la cara y en las piernas”, contó el actor.

Amuchastegui narró la gravedad de las heridas en medio de su soledad estando en un país extranjero. “Me tuve que recluir en un hospital, en un pabellón de quemados. Herméticamente cerrado por todas partes durante dos meses. Los dos primeros meses de mi estadía en París fueron encerrados en un Hospital de Quemados, vi de todo, vi gente que murió y gente que adolorida”.

“A mí me dolió el tratamiento cualquier cantidad, pero durante esos dos meses no tenía amigos en París, no conocía a nadie, tenía un radio de transistores de aquella época, yo escuchaba las noticias culturales”, añadió el fallecido intérprete.

Lo que le dejó el accidente en París a Kepa Amuchastegui

Sin embargo, esta difícil experiencia le dejó una importancia enseñanza a Kepa Amuchastegui, la misma que intentó mantener durante toda su carrera en las tablas y en la pantalla.

“Poco a poco, dado que estaba quemado y desfigurado, fui aprendiendo una cosa que me ha servido mucho a lo largo de la vida, que fue la humildad. Me di cuenta de que en París estaban sucediendo tantas cosas a nivel cultural, de música, ballet, teatro, cine y yo era un papanatas. Yo era absolutamente un cero. A pesar de que en Colombia había tenido un cierto éxito, empecé a aprender que ese éxito no servía absolutamente para nada. Salí del hospital lleno de eso, de humildad, fue cuando logré aprender lo que no habría aprendido de no haberme quemado”, contó.

Para Kepa, esta situación se convirtió en una lección de vida que intentó aplicar como escritor, actor y director, roles en los que se desempeñó siempre con humildad.

“Viendo siempre las historias que cuento, los personajes que hago o los personajes que dirijo bien arriba. Es decir, yo no soy nada comparado con esos monstruos que hay arriba, simplemente porque esos monstruos son otros y uno nunca llega a conocer a los otros de verdad profundamente. Los respeto muchísimo y los abordó con toda la humildad del mundo”, expresó Kepa Amuchastegui a El Espectador.

