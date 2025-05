La televisión colombiana está de luto por la noticia del fallecimiento de Kepa Amuchastegui, famoso actor que hizo parte de múltiples novelas, entre ellas, ‘Betty, la fea’, en el papel de Roberto Mendoza. En una historia publicada en su Instagram, @kepa.amuchastegui, murió en la noche del 27 de mayo sobre las 11:11 p. m.

El actor duró varios meses luchando contra un fuerte cáncer de vejiga que le fue diagnosticado. Justamente, en su último video informó a sus miles de seguidores de la situación que estaba pasando. Muchos notaron su ausencia en redes sociales, pues compartía videos regularmente y el último que había subido era de septiembre de 2024.

Último video de Kepa Amuchastegui

En este último video, subido el pasado 28 de abril, relató que la enfermedad le limitó considerablemente y fue la razón principal por la que suspendió su continuidad en redes. “Aunque estoy muy limitado, estoy de vuelta. No prometo nada. No voy a poder seguir publicando videos a diario como lo hice durante más de 3 años”, explicó el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kepa Amuchastegui Eloizaga (@kepa.amuchastegui)

El calvario de Kepa Amuchastegui inició con síntomas que resultaron ser más graves de lo esperado. Relató que comenzó a notar sangrado en la orina, lo que motivó una consulta con su nefrólogo. Este especialista, al analizar los resultados disponibles en la plataforma de su entidad prestadora de salud, le informó que detectó que funcionaba únicamente uno de sus riñones y que había anomalías en la vejiga.

Después de varios exámenes médicos, se confirmó el diagnóstico de cáncer de vejiga. En la Clínica Colombia, los profesionales de la salud que lo atendieron intervinieron rápidamente y fue sometido a una cirugía para extraer el tumor. Inicialmente, el reporte médico sugería que el tumor había sido eliminado por completo. Sin embargo, días más tarde, luego del análisis de la biopsia, se reveló que el tumor era maligno, noticia que impactó profundamente al artista y a su entorno.

Frente al diagnóstico, el siguiente paso fue evaluar las opciones de tratamiento. Aunque se consideró el uso de quimioterapia y radioterapia, Kepa Amuchastegui explicó que su salud no le permitía resistir estos procesos agresivos. Por tal motivo, los especialistas le propusieron inmunoterapia. Sobre esta nueva fase, Amuchastegui comentó: “Recientemente, ha surgido otra posibilidad de tratamiento: la inmunoterapia. Parecida a la quimioterapia, pero mucho más suave… Trata de combatir el tumor, no lo cura. He decidido someterme a la dicha inmunoterapia”.

La inmunoterapia es una alternativa que estimula las propias defensas del cuerpo para combatir las células cancerígenas, lo que la convierte en una opción adecuada para pacientes con ciertas limitaciones físicas, como es el caso del actor.

Por la severidad de la enfermedad y sus consecuencias, Kepa Amuchastegui se vio forzado a abandonar una obra teatral y manifestó abiertamente que atravesaba dificultades económicas, pues la enfermedad no le permitía desempeñar sus labores. “No podré volver a trabajar en lo que sé hacer, actuar, dirigir, escribir, no podré seguir percibiendo dinero, es por esa razón que acudo a los que me han seguido todo este tiempo para que me colaboren con su ayuda”, fue su mensaje a quienes lo han acompañado en su carrera.

Uno de los comentarios que se destacó en esta última publicación fue el de Jorge Enrique Abello, quien hizo de su hijo, Armando Mendoza, en ‘Betty, la fea’. “Te quiero mucho, mi Kepa adorado”, comentó el destacado actor.

