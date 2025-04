Se trata del reconocido actor Kepa Amuchastegui, quien contó que desde hace varios meses venía padeciendo problemas de salud, los cuales resultaron en un cáncer de vejiga.

“Aunque estoy muy limitado, estoy de vuelta… No voy a poder seguir publicando videos a diario como lo hice durante más de 3 años. Venía por la orina desde hace un tiempo, cuando me llamó un nefrólogo, encargado de los riñones para ponerme una cita. En ella me dijo que analizando los exámenes que aparecían en la página de la EPS Sanitas, había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga”, dijo.

Y añadió: “Descubrieron un cáncer en la vejiga tras muchos exámenes, me operaron. El primer reporte decía que aparentemente lograron extraer todo el tumor, pero días después, cuando salieron los resultados de la biopsia, el tumor resultó maligno”.