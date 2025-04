La serie ‘Padres e hijos’, un ícono de la televisión colombiana, marcó a generaciones de televidentes durante su emisión de más de una década. Esta producción fue el trampolín para actores como Lina Tejeiro, Manolo Cardona y Diego Cadavid, quienes encontraron en ella una plataforma para brillar.

Sin embargo, recientemente, Erika Glasser, quien participó en una de las temporadas finales en 2003, conmocionó al público al compartir un doloroso capítulo de su vida. En una entrevista con ‘La red’, la actriz reveló cómo un episodio de abuso en su infancia dejó una huella imborrable, un testimonio que ha resonado profundamente en la audiencia y ha abierto un diálogo sobre la importancia de visibilizar estas experiencias.

Erika Glasser señala a su profesor de colegio de haber abusado de ella

Erika Glasser, conocida por su paso por ‘Padres e hijos’, explicó que el trauma resurgió durante las grabaciones de la película ‘En lo profundo’. La trama, centrada en el abuso, tocó fibras personales, ya que interpretó a una mujer víctima de abuso por parte de su padre.

“Al leer el guion, sentí una conexión inmediata. Fue como revivir mi propia historia”, confesó. Por primera vez, Erika compartió públicamente: “Fui víctima de abuso cuando era pequeña, por un profesor”. Este hecho ocurrió a los seis años, y el miedo la llevó a guardar silencio.

La actriz describió cómo desarrolló mecanismos de defensa para protegerse, incluyendo cambios en su apariencia y comportamiento para evitar ser vista como vulnerable.

El trauma de Erika Glasser moldeó aspectos significativos de su vida. Durante su infancia y adolescencia, el temor a su agresor era constante. “Llegaba a casa, me lavaba y fingía que todo estaba bien”, relató, destacando el peso emocional de ocultar su dolor.

Para evitar la atención de adultos, cambió su forma de vestir, adoptando un estilo que la hacía parecer más un niño. Este comportamiento reflejaba su necesidad de protegerse en un entorno donde se sentía desprotegida. La actriz también explicó cómo el abuso influyó en sus relaciones sentimentales.

Durante años, eligió parejas más jóvenes, buscando inconscientemente mantener el control y evitar sentirse vulnerable. “Tenía un patrón repetitivo con los hombres. No quería que me abusaran, esa era mi lógica”, admitió.

Fue después de su divorcio en 2023 cuando Erika comenzó a comprender las raíces de sus decisiones. Este momento de introspección marcó un punto de inflexión, llevándola a trabajar en su sanación. Su valentía al compartir esta experiencia en ‘La red’ no solo destacó su fortaleza, sino que también inspiró a otros.

En redes sociales, especialmente en X, los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. Usuarios elogiaron su coraje, escribiendo: “Eres una guerrera, gracias por alzar la voz”, “nadie debería pasar por eso, pero tu historia ayuda a otros”. Estas reacciones reflejan el impacto de su testimonio en la creación de conciencia sobre el abuso.

El relato de Erika Glasser pone en evidencia la importancia de abordar el abuso desde una perspectiva de apoyo y comprensión. En Colombia, donde las cifras de violencia contra menores siguen siendo alarmantes, historias como la suya resaltan la necesidad de espacios seguros para las víctimas. Según datos de Medicina Legal, en 2023 se reportaron más de 20,000 casos de abuso sexual a menores, lo que subraya la urgencia de romper el silencio.

Erika abogó por buscar ayuda profesional, destacando que el acompañamiento psicológico fue clave en su proceso de sanación: “Hablar de esto no es fácil, pero es necesario. Quiero que otros sepan que no están solos”, afirmó. Su testimonio no solo honra su propia resiliencia, sino que también ofrece un faro de luz para quienes enfrentan traumas similares.

