Haydée Ramírez ha sido considerada por muchos como la mamá de Colombia, gracias al tiempo que pasó en pantalla interpretando su papel en ‘Padres e hijos’.

Se ganó el corazón de muchos fanáticos y ahora, con las declaraciones que dio respecto a su divorcio, confirmó que tiene un corazón bastante grande, incluso cuando trataron de hacerle daño.

En medio de una entrevista con Laura Acuña, Ramírez contó detalles de lo que fue su matrimonio a los 20 años (él con 40), sus dos hijos y su divorcio:

“Yo obviamente estaba buscando una figura paterna, una figura masculina de protección, un papá que yo no había tenido y con una estabilidad económica que me hizo sentir tranquila”, afirmó.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. Aseguró que empezó a sufrir maltrato psicológico: “Cuando yo crezco, ya no necesito un papá, necesito una pareja, entonces empecé a hacer terapia”. La cosa no mejoró. Tuvieron a sus hijos y él se centró en su papel como padre y descuidó su rol como pareja.

Teniendo en cuenta todas las situaciones que se acumularon, ella decidió separarse, pero él no lo tomó nada bien y la demandó: “Él decide demandarme en las condiciones más horribles de dolor para él, seguramente, que yo no comparto, pero tengo la lucidez para entender y no irme en contra de él para desbaratarlo”.

No hubo repartición de bienes y ella, siendo aún muy pequeña, luchó para conseguir su primer papel en televisión y construir la carrera que logró.

Lo cierto es que, luego de cierto tiempo, su exesposo entró en un problema económico, así que, sorpresivamente y dejando atrás el dolor del pasado, ella decidió darle uno de sus apartamentos para que tuviera cómo vivir con su nueva mujer:

“Finalmente, él, como se quedó sin nada, decidí darle un apartamento que es mío para que viviera con su esposa”, afirmó entre risas y dejando claro que todo lo hizo por el bienestar de sus hijos.

