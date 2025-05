El actor, recordado por su icónico papel en ‘Betty, la fea’, falleció en la ciudad de Bogotá por cuenta de complicaciones de salud derivadas de un cáncer que venía padeciendo hace meses.

“El 27 de mayo a las 11:11 p.m. ha fallecido nuestro querido Kepa Amuchastegui”, detallaron desde la cuenta de Instagram del actor.

Desde esa red social, los allegados del actor revelaron cómo fueron los últimos momentos con vida del reconocido artista.

“Se nos fue, con un respiro lento y sereno, esta bellísima persona. Lo recordaremos siempre con mucho amor“, detallaron desde el Instagram del actor.

Hace un mes, el actor había contado que se le había diagnosticado un cáncer de vejiga y que su movilidad se había visto bastante reducida por cuenta del agravamiento en su estado de salud.

“Me tuvieron que hacer una nefrostomía, operación que consiste en introducir un catéter directamente en el riñón y, a través de un tubo plástico, evacuar la orina por medio de una bolsa que cuelga eternamente de mi pierna”, detalló en su momento el actor.

Murió Kepa Amuchastegui: esto había dicho de su cáncer

En su momento, el artista había planteado cuáles eran las opciones que sus médicos le habían dado acerca del tratamiento de su delicada enfermedad.

“Frente al cáncer maligno de la vejiga me presentaron tres opciones: primera, una operación mediante la cual extraerían tanto vejiga como próstata, descartada por ser una intervención de alto riesgo, de muy larga recuperación que el estado de mi organismo no podría soportar. Segunda, quimioterapia, descartada también porque mi único riñón a medio funcionar no sería capaz de filtrar los químicos inyectados. Tercera, radioterapia, descartada igualmente porque afectaría otros órganos de manera irreversible”, había detallado Amuchastegui hace semanas.

