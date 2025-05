En la primera temporada el papel lo hizo Santana Rosa, actriz que hizo su transición de género después de grabar y, por lo mismo, la producción tuvo que buscar un nuevo actor que continuara dándole vida a Benji, uno de los aliados de Analía y personaje clave en la historia.

El elegido fue Manuel Prieto —un actor bogotano que ha tenido participaciones en series, como ‘Tu voz estéreo’, ‘Mujeres al límite’ y ‘La nocturna’— y que se enteró de la convocatoria del ‘casting’ para el personaje, gracias a Viviana Santos, actriz que hace parte de ‘La venganza de Analía’, contaron ellos a Pulzo.com.

“Fui a un evento y me encontré a Vivi y ella me dijo: ‘Manu, están buscando otra vez a Benji’. Creo que Santana y yo teníamos como cosas parecidas físicamente y entonces dije: ‘Por qué no intentarlo’. […] Supe que audicionaron todos para este personaje, muchos actores, y pues gracias a Dios, a la vida y a Vivi, una excelente compañera, tengo este personaje”, declaró Prieto en entrevista con este medio.

Interpretar a Benji no fue fácil para el joven artista, pues es un personaje que se ganó el cariño de la gente en la primera temporada; no obstante, aseguró, que se preparó para dar lo mejor.

“Es un reto bien grande, pero que lo asumí con todo el amor y todo el respeto. La actriz que lo interpretó anteriormente hizo un excelente trabajo, así que no podía dar menos. Es un personaje al que le debo mucho, me lleno de mucho amor, de mucha luz, tuvo un elenco increíble y los directores también me ayudaron mucho a abordar este personaje”, agregó el bogotano.

Quién es Benji en ‘La venganza de Analía 2’, de Caracol

Benji es un programador de sistemas y desarrollador web, experto en computadores y tecnología, al que Analía rescató cuando tuvo un problema con el gobierno de México, por filtrar información.

Por lo mismo, es un fiel aliado de la protagonista, interpretada por Carolina Gómez, y, en la primera temporada, fue una pieza clave para que ella pudiera llevar a cabo su plan contra Guillermo León Mejía, papel de Marlon Moreno.

Qué pasó con Santana Rosa, que actuó en ‘La venganza de Analía’

La actriz, que también hizo parte del elenco de la primera temporada de ‘Pálpito’ (exitosa serie de Netflix), aseguró que no volvería a interpretar personajes masculinos y, por lo mismo, estaba esperando un papel femenino que pudiera hacer.

La oportunidad se le dio en el ‘remake’ de ‘La hija del marichi’, del Canal RCN, producción en la que interpretará a Katia.

