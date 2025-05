Xilena Aycardi, que es amiga íntima de Shakira, habló de la relación amorosa que tuvo con el músico Germán Santacruz, el papá de su hijo, en una entrevista con ‘La sala de Laura Acuña’, en la que aseguró que si bien su exesposo la amó con todo su corazón, no fue un “amor sano”.

(Vea también: Norma Nivia vivió una pesadilla en su divorcio: dicen que su exesposo iba por la plata)

Y es que, contó la actriz, él la celaba mucho y era muy posesivo, razón por la que ella terminó perdiendo su esencia para complacerlo. No obstante, con el tiempo se aburrió de esa situación y, aunque él hizo cambios muy positivos, ella ya no pudo continuar con la relación.

“Yo ya veía el punto negro. Nunca lo perdone de verdad verdad. Cuando tu te quedas en ese punto negro ya no ves nada bueno. Todo lo demás se contamina. El desamor me invadió tanto…”, declaró.

Y es que Aycardi se considera a sí misma una mujer de espíritu libre que deja ser a la gente. “No puedo con la gente posesiva, no puedo con la gente absorbente, no puedo con la gente celosa, no puedo”, agregó.

De su relación de 10 años nació Samuel, su único hijo, y por quien ella pospuso varias veces la decisión de separarse de su marido, para que su primogénito tuviera presente la figura paterna.

Lee También

Cómo murió el papá del hijo de Xilena Aycardi

Santacruz falleció, tres años después de separarse de la actriz, en un accidente de tránsito que tuvo cuando iba en una moto. Ella se enteró por una llamada de su exsuegra y la noticia la dejó tan impactada que le dio taquicardia y ni siquiera le dio la noticia a su hijo, que para ese entonces tenía once años, de buena manera, sino que se la dijo sin ningún tacto.

La muerte del papá de su hijo le hizo caer en cuenta que sentía un gran cariño por él, pese a que las cosas entre ellos no terminaron muy bien, pues él no le perdonó que terminara con el matrimonio. “Quise que fuéramos más amigos. […] Él no soportó que yo lo dejara. No lo soportó, no lo gestionó bien”, dijo.

(Vea también: Familia de esposo de Paula Andrea Betancur no quería que estuvieran juntos; ¿por qué?)

Quién es el hijo de Xilena Aycardi

Se llama Samuel Santacruz Vanegas y es abogado, graduado de la Universidad del Rosario. Tiene 24 años y también tiene un lado artístico, contó su mamá, pues toca instrumentos musicales y es melómano.

Esta es una foto de la actriz con su primogénito:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Xilena Aycardi (@xilenaaycardi)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.