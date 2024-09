Desde 1983, Kepa Amuchastegui ha hecho parte de la televisión colombiana. Inició en el teatro y se encaminó en todo el mundo artístico y no solo ha sido intérprete de muchos papeles a lo largo de los años, sino que también ha sido creador de varios formatos y espacios.

Gracias al talento que tiene, Amuchastegui ha logrado mantenerse en varias producciones. De hecho, en los recientes años estuvo en ‘La nieta elegida’, novela en la que también participó Francisca Estevez, ‘Viejitos en fuga’, ‘Rojo carmesi’, de RCN y ‘Betty, la fea, la historia continúa’, en donde se destacó como en todas las producciones que ha hecho.

Kepa Amuchastegui, afectado por crisis de actuación en Colombia

Sin embargo, en una entrevista que le concedió a ‘Lo sé todo’, aseguró que la situación no estaba fácil en el mundo artístico:

“Todos sabemos, nos consta que todo está parado, ¿no? No se están produciendo cosas en Colombia en este tiempo”.

Pero no todo es malo, aseguró que se encuentra bien, en medio de todo:

“He logrado sobrepasar la situación porque he tenido mucha suerte porque siempre ha surgido algo que me salva y me rescata”.

En redes sociales, varios usuarios de Internet que han crecido y visto su trabajo en pantalla pequeña, escribieron que era una tristeza saber que Colombia estaba pasando por una crisis en este ámbito del arte.

“Tremendo actor. Sin embargo, la crisis del arte y patrimonio en Colombia y posiblemente también en la región. Las nuevas plataformas han cautivado a un colectivo que ya elige que ver”, “pues es una lástima que lo dejé a la suerte. Muy buen actor le envío bendiciones”, fueron algunos comentarios.

