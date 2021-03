Al artista, que asegura haber llegado tarde a la televisión, lo tratarán como rey en la edición 37 de los galardones, pues le entregarán el Premio Víctor Nieto a toda una vida, que en la versión anterior había sido para María Cecilia Botero.

Y es que el famoso fue elegido como el homenajeado de la la gala de los Premios India Catalina de este año (aquí la lista de nominados completa: se destacan ‘Pa’ quererte’ y ‘La venganza de Analía’) por, entre otras razones, llevar más de 50 años de trayectoria en la televisión, donde no solo ha estado en los zapatos de algún personaje, sino también como director y escritor.

Lo anterior lo reconocieron los mismos premios este mes, en un escrito con un perfil resumido de la reconocida estrella de la televisión colombiana y en el que se indica que “su pasión por la actuación” empezó en la Universidad de Los Andes, cuando estudiaba arquitectura, carrera de la que no se graduó, y terminó en el grupo de teatro.

Tiempo después ya se fue para París, “e ingresó a la Université Internationale du Théatre”. Adicionalmente, “trabajó en la Royal Shakespeare Company en Londres y en la década del sesenta fundó el teatro La Mama”, añadieron los galardones.

Uno de sus primeros papeles en la pantalla chica fue en ‘La pezuña del diablo’, en 1983, a donde llegó porque Julio Jiménez y David Stivel lo convencieron, reconoció el mismo Kepa Amuchastegui en unas declaraciones para los Premios India Catalina.

“Yo estaba en ese momento presentando en el Teatro Nacional una obra llamada ‘¿Quién le teme a Virginia Woolf?’, con un reparto de grandes actores: Fanny Mikey, Consuelo Luzardo y Luis Eduardo Arango, dirigidos por el maestro César Campodónico. Ya me habían tratado de seducir de muchas maneras para que entrara a la televisión ofreciéndome todo tipo de personajes muy importantes, de reyes, de generales españoles, y yo siempre me negaba porque consideraba a la televisión un medio elemental y muy comercial”, recordó el actor y continuó su relato:

“En una de las funciones Fanny se me acerca y me dice: ‘Arriba te están esperando unos señores muy importantes’; yo pensé: ‘Otra vez estos señores de televisión que vienen a insistir una vez más’. Me reuní con ellos, pero no tenía idea de quienes eran, yo no tenía televisión, ese aparato en mi casa estaba absolutamente proscrito y, por consiguiente, no conocía a nadie del medio. Ellos empezaron a hablarme y me dijeron que tenían un personaje para mí, en una telenovela con un éxito asegurado, y que el personaje era muy importante, un inquisidor muy malo. Yo me negué nuevamente hasta que les pregunté: ‘Bueno ¿y esto cómo lo pagan?’ Me dieron la cifra y les contesté inmediatamente:’¿Dónde les firmo?’”.