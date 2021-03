green

El medio no ha informado qué producción reemplazará a la novela sobre Beatriz Pinzón Solano, pero ya están promocionando ‘Lala’s spa’, protagonizada por la actriz trans Isabella Santiago.

Mientras el canal confirma el cambio, aquí aparecen los adelantos de las novelas de la noche que están al aire y que se enfrentan con el ‘Desafío’, donde presenta Daniella Álvarez, que reveló las llamadas que le hizo Caracol para que volviera, y con ‘Pedro, el escamoso’.

(Vea también: Avance del ‘Desafío’, con Omega alerta, y ‘Pedro, el escamoso’, con escándalo ‘real’ para esta semana)

Avance de ‘Pa’ quererte’, marzo 23 al 26

Octavio le confiesa a Mauricio que él sabía de la infidelidad de Lorenzo y Miranda, cuando el diseñador busca qué hacer con la información que tiene, pues, entre otras cosas, no pierde la esperanza de recuperar a Dany.

Cabe mencionar que Mauricio se entera de los ‘cachos’ que su novia y ‘Loro’ les pusieron a él y a Dany por boca de la misma Miranda.

Él no será el único que estará en una encrucijada, Jorge no la tendrá fácil, pues Lola sigue estando en su vida y le dice que no para de pensarlo, pero él tampoco se olvida de su idilio de una noche con María, la mamá de la hija de Mauricio.

Es más, ‘Toño’ pone a dudar más a Jorge cuando le pregunta si ya le contó a Lola lo sucedido y que “anda de picaflor” con la madre de ‘Isa’.

Respecto a la pequeña Isabel, no se quiere ir con su mamá para Australia, porque prefiere quedarse en Colombia con su papá.

(Vea también: Fotos de cómo luce hoy la profesora de ‘Pedro, el escamoso’, sin maquillaje y en bikini)

Los avances mencionados se pueden escuchar en esta grabación que compartió RCN en Twitter. En este video no se ve otro adelanto que ha mostrado el canal y en el que se aprecia que Octavio estará preocupado por Azucena, que se supone se fue para donde la mamá, pero esta llega a Bogotá.

#PaQuererte | Miranda no puede ocultar más su infidelidad, ¿qué consecuencias traerá decir la verdad tarde? 🤯💔No puedes perderte el capítulo de HOY a las 8:00 p.m. https://t.co/4JR57SxcwT pic.twitter.com/pY9JU6lwDH — Canal RCN (@CanalRCN) March 23, 2021

Avance de ‘Enfermeras’, esta semana

Al doctor Carlos Pérez se le complica su situación con su novia María Clara sobre todo con la llegada de su papá, que parece no querer a la enfermera.

En el adelanto de esta producción hasta se observa que el padre de Pérez habla con la doctora Helena y le confiesa que la hubiera preferido a ella como pareja de su hijo y no a María Clara.

Adicional a eso, los celos de Pérez aumentan cuando se da cuenta que el director del Hospital Santa Rosa, Agustín Garnica, le declarará su amor a María Clara.

Eso también llega a oídos del hijo de Garnica, que lo pone contra la espada y la pared, pues tendría pensado chantajear a su padre con irse de la casa, si este no acepta que su madre viva con ellos.

Otro que tendrá líos amorosos será el doctor Mackenzie padre, debido a que la mujer con la que está saliendo le pone los puntos sobre las íes respecto a lo que tienen: no estaría dispuesta a que la coja de “recocha”.

Finalmente, se celebraría la boda de Román (actuado por Pedro Palacio, que aclaró si dejó a Ana K. Soto por video sexual), como se puede apreciar en el siguiente video que RCN compartió en un trino:

#Enfermeras | HOY a las 9:00 p.m. se llevará a cabo una boda inesperada, ¿dirán que sí? 😍🤯Nos vemos esta noche por Nuestra Tele https://t.co/doTChrRmdm pic.twitter.com/V4VrEHgpEz — Canal RCN (@CanalRCN) March 23, 2021

Adelanto de ‘Betty, la fea’, de marzo 23 al 26

Nicolás todavía no se da cuenta que ‘la Peliteñida’ lo acepta de vez en cuando es por interés, pero ahora el juego a Patricia Fernández le saldría caro por lo menos en materia de chismes.

Y es que tras pasar otra noche con el vicepresidente financiero amigo de ‘Betty’, las del cuartel la descubren recién bañada, sin arreglarse el cabello y con Nicolás en el carro, por lo que las especulaciones de que pasaron la noche juntos no se hacen esperar.

Por el lado de los protagonistas, a Armando poco le gustará la llegada de Michel, el extranjero que ‘Betty’ cautivó en Cartagena y que estará visitándola en Ecomoda, robándose los suspiros de todas las mujeres del lugar.

Como esta novela ya había sido emitida en otras oportunidades, en YouTube circulan algunas escenas de esa visita y, por ejemplo, se encuentra una donde ‘la Peliteñida’ hace el oso con el francés, por andar de chicanera:

Qué pasará en ‘La hija del mariachi’ este mes

La tan esperada llegada de la mamá de Emiliano Sánchez Gallardo (o Francisco Lara) a Bogotá por fin se da. No obstante, para Gabriela la felicidad por ver a su hijo, al que le lleva varios regalos, no le durará mucho. Él la engaña y le asegura que sí es culpable del lavado de dólares del que lo acusan, aunque no es verdad, pero está siendo presionado por la organización delictiva en la que participa su exabogado Miguel Corona, según se conoció la semana pasada.

Por eso, el abogado anda cantando victoria, pese a que por otro lado se preocupará al enterarse que Steve, el otro culpable del lavado del que acusan a Emiliano, habló con el comandante Salas, que lleva el caso en México.

Estos detalles se pueden disfrutar en la siguiente grabación que circula en Facebook desde hace tiempo, porque esta novela no es la primera vez que es emitida en RCN. En el video también se aprecia que al papá de Emiliano también le rompe el alma escuchar mal a su esposa por la noticia que les dio su hijo sobre el delito que no cometió, pero del que le toca culparse para que no maten a sus padres, su hermana y su amigo Felipe.