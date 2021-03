La famosa recordó que, durante su aceptación por la amputación de su pierna izquierda y la lesión en su pie derecho, creyó que le iba a tener que dar un vuelco a su profesión e incluso llegó a pensar que no volvería a presentar.

No obstante, para ese entonces le hicieron una propuesta inesperada que le cambió el panorama y le animó la vida: su regreso al ‘Desafío’.

Los detalles sobre la primera de dos llamadas que le hizo el canal, y que incluyeron palabras de admiración por la valentía que ha tenido en todo su proceso, los contó la presentadora en este video de Pulzo, desde el segundo 45; ahí también reveló cómo fue su reacción:

“Recibir esta llamada fue un gran aliento para recordarme que mi vida no tenía por qué cambiar, que mi vida seguía, que mi vida continuaba, que las oportunidades seguían siendo las mismas”, fue parte de lo que dijo la presentadora de ‘Desafío’ en la grabación e incluso se sabe que agilizó su recuperación para poder estar en el programa, en el que ha tenido que sortear algunos retos con su prótesis.

La respuesta es no y también se la dio la presentadora a este medio, cuando se refirió a una segunda llamada que le hizo Caracol Televisión. Esos detalles se resumen en la siguiente declaración de la también ex Señorita Colombia, que no fue incluida en la grabación de esta nota.

“Primero empezó siendo Caracol el que no tuvo la duda; el juez me llama en ‘Día a día’, en una invitación oficial, y me dice: ‘Queremos que estés en nuestro próximo ‘Desafío’; y yo, de una, respondí que sí. Luego, ellos me llaman en octubre y me dicen: ‘Bueno, Dani, ya tenemos fecha, arrancamos el 2021 con el ‘Desafío’, ¿tú crees que puedes? Dinos sinceramente que, si no puedes, te esperamos para el próximo. O sea, no te preocupes, no te vayas a estresar’. Yo respondí: ‘¿Qué? He multiplicado mi fisioterapias al doble o al triple para poder lograrlo; ¡yo voy para allá, como sea, pero voy! Y a los ocho meses de amputada, llegué aquí con la mejor de las actitudes para enfrentarme a lo que fuera y lo he logrado. Entonces, ni yo dudé, ni Caracol dudó”, le aseguró, con la alegría que la caracteriza, a Pulzo.