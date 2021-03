green

La historia la revelaron Sebastián Martino, director de ‘realities’ y grandes formatos de Caracol Televisión, y Andrea Serna, presentadora del ‘Desafío, The Box’.

Todo se dio en el primer ensayo, en el que empezó a caer un aguacero “la cosa más salvaje que yo he visto en la vida”, dijo Martino en el lanzamiento para medios del concurso.

Eso hizo que la zona donde graban, en medio de una selva de Cundinamarca, se empantanara y el terreno fuera difícil de recorrer. Es más, el paso para carros quedó trancado, por lo que, tras varias horas esperando que el clima mejorara, la producción y las presentadoras tuvieron que salir de allí caminando.

Ahí fue donde vino la lección de Daniella Álvarez, de quien ya mostraron sus primeras tomas en el ‘reality’, pues pese a que todavía está en el proceso de adaptación de su prótesis en la pierna izquierda, y a que en la pierna derecha tiene una órtesis, ella fue la primera en apuntarse a bajar por el terreno. A ella le propusieron cargarla, pero se negó.

“El acto heroico fue el siguiente: esto es una montaña; donde está el ‘box’ amarillo es como el inicio de la montaña y arranca una pendiente, pendiente, ¡es en serio!, y empiezan a aparecer los otros ‘box’ y las casas de los participantes más allá. Al final, está el ‘box’ negro, que es como ya en la cima de la montaña. Es un trayecto largo, muy empinado… Empieza a llover y no para, no para y no para, y toda la vía que hay y une la ciudadela quedó intransitable en carros. Ahí nos quedamos esperando a ver si escampaba; pasaba el tiempo, una hora, dos horas… y nada”, fue lo primero que dijo Andrea Serna en su relato, que continuó:

“Entonces, empezó todo el mundo a bajar caminando. En una de esas decidimos bajarnos y los de producción, superqueridos y obviamente pendientes de Daniella, dijeron: ‘Lo que toque hacer, porque si no nos dan 12 de la noche aquí en la montaña y mañana tenemos que trabajar. No para de llover ni va a parar, carguemos entre todos a Daniella’. Daniella, que ya ustedes la conocen, respondió: ‘¿Cargar? No, yo voy a bajar caminando’. Imagínense, la pendiente, el lodo, la lluvia que no paraba, todos además iban dando botes por la bajada, y ella bajó caminando. Ya ahí cualquiera que se estuviera quejando en la bajada, porque era muy difícil, en silencio absoluto. Todo el mundo lo disfrutó”.

En las declaraciones, Sebastián Martino también destacó la valentía de Daniella Álvarez, que tiene algunas ayudas en el programa, pero adicionalmente les dedicó unas palabras a todos los que trabajan en el formato de Caracol, porque sabe los sacrificios que hacen para trabajar allí: entre esos, no ver a sus familias.

“Verlas a ellas dos [Andrea y Daniella] bajando por una pendiente, embarrada hasta las orejas, eso es el ‘Desafío’ y los retos que nos pone. Realmente, desde ese momento yo digo: ‘¡Wow, el plus que nosotros tenemos es el compromiso de cada una de la gente que hace parte del proyecto! Creo que hoy para todo el mundo, en lo personal, el mayor reto es estar tan cerca y tan lejos de la familia tanto tiempo; en otras circunstancias, uno de pronto podría visitar, hacer una escapada, pero no, justamente por mantener la burbuja [contra la COVID-19 en el ‘Desafío’], no podemos tener contacto con nuestras familiar”, dijo.

Al escuchar los relatos de la anécdota, Daniella Álvarez solo reaccionó con risas y más adelante se mostró orgullosa por lo que ha podido lograr. Adicionalmente, señaló que su historia de vida podría ser ejemplo para otras personas, porque ella siente que las limitaciones se las pone cada uno y, en su caso, decidió no victimizarse, sino salir adelante y no dejarse vencer.

Tanto es así, que el gerente de entretenimiento de Caracol Televisión, Juan Esteban Sampedro, que aclaró si los participantes del 2021 son comunes y corrientes, también comentó la lección que dejó la presentadora en la primera prueba de las grabaciones y agregó:

“Ella quería bajar caminando; hoy bajaría corriendo… Daniella llegó con cierta prevención que, hoy por hoy, uno dice: ‘Qué maravilla lo que Daniella nos muestra todos los días y lo que ha logrado . Nuevamente, nuestros respetos absolutos”.

Cuándo comienza el ‘Desafío’ y dónde ver