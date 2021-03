green

Al periodista lo tuvieron que atender de urgencia el jueves 11 de marzo del 2021, por un problema cardíaco y, según las primeras versiones, hasta estuvo en cuidados intensivos.

Sus familiares poco se han referido a su estado de salud, pero hace unos días la esposa del presentador del ‘Cazanoticias’ compartió algunas fotos de él en la clínica, en las que parecía estar mejor, con un emotivo mensaje.

Ahora es su hija Sofía quien conmueve al hacerle una dedicatoria a su padre, en la que le expresa todo su amor, se refiere a la prueba que les puso la vida con este problema de salud y además le envía buena energía para que se recupere con la ayuda de Dios y la fortaleza que lo ha caracterizado.

“No sabía cómo se sentía el dolor hasta apenas hace 3 días que he podido sentir tu sufrimiento”, fue lo primero que le expresó la hija al presentador de Noticias RCN.

Luego, Sofía Arias añadió: “La vida nos pone obstáculos a todos, pero alguien una vez me dijo que Dios no le da las batallas más duras a sus soldados más fuertes; él forma a sus soldados más fuertes a través de las batallas más duras. Y te puedo decir que tú con esto ya te ganaste el primer lugar. No veo la hora de poder estar entre tus brazos y darte todos los abrazos que en estos 17 años no te he dado. Quiero poder tenerte muchos años más aquí conmigo para poder demostrarte lo mucho que te amo, y para que me sigas enseñando cómo levantarme cuando siento que no puedo más. Vamos, papi, yo se que tú puedes salir de esto”.

Fotos de Felipe Arias con su hija, en conmovedor mensaje

La mencionadas palabras de la heredera del periodista, por el que también están rezando colegas como Vicky Dávila, están acompañadas de dos fotografías de ellos.

Las tomas son como una comparación: la primera es de cuando ella era una niña y disfrutaba al lado de su papá en una piscina, mientras en la segunda ya es una joven y también se ve feliz junto a su padre, famoso por frases como “denuncie, no se quede callado”.

Aquí la sentida publicación de Sofía Arias para el comunicador de RCN