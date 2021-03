green

Su separación fue en el segundo semestre del 2020, pero solo hasta este mes del 2021 uno de ellos lo confirmó y dio detalles de su separación y su proceso de divorcio, en trámite y buenos términos.

Antes de referirse a las razones que terminaron con su matrimonio, que se celebró por lo civil hace años en Cartagena, Nataly recordó en ‘La red’ cómo empezó su amor con Andrés Felipe.

“Nos conocimos grabando en ‘Padres e hijos’, él hacía de mi papá, y pues ahí hubo química; entonces, terminó siendo mi papacito”, rememoró.

¿Por qué se separó ‘Malcolm’ de ‘Pasión de gavilanes’?

El actor no quiso dar declaraciones en el mencionado formato de entretenimiento, pero su expareja famosa señaló que todo se dio después de muchos intentos por salvar su matrimonio; fueron cuatro años, de los 11 que duraron, en esas.

Los intentos incluyeron terapia de pareja, un pastor y un cura, entre otras cosas. No obstante, las peleas, los malos entendidos y los celos terminaron con su relación, de la que quedaron dos hijos, un carro y una casa a las afueras de Bogotá, se oye en el programa.

“Tengo una personalidad que, de pronto para muchos hombres o relaciones, no es fácil manejarla. Soy muy cariñosa, dada a la gente, muy espontánea, muy extrovertida; yo abrazo, yo soy: ‘Hola, mi vida, ¿cómo estás?’, no sé… tengo un carisma, pero es con todos, no porque me guste la persona, porque para entregarme a alguien es porque de verdad me enamore perdidamente. Entonces, quizás, muchas de esas cosas pudieron incomodarlo”, aseguró Nataly en su versión, y más adelante agregó:

“Sí hubo episodios de celos, más que todo de parte de Andrés y ya, de pronto, el nivel de tolerancia no es tan grande como al principio. Tratamos de hablar mucho, de darnos muchas oportunidades, de asumir esto con tranquilidad, de decir vamos a intentarlo, y no solo por los niños, también por nosotros… sentimos que todavía nos queríamos. [Sin embargo, en julio del 2020] él estaba muy cansado y yo también, y dijimos: ‘Parémoslo o nos vamos a seguir haciendo mucho daño y vamos a terminar peor; es mejor no darle más largas”.

La separación le costó varias lágrimas, pero la actriz también señaló en el espacio de Caracol que cree que los años que duraron tratando de salvar su unión, hicieron que su tusa por la ruptura definitiva no fuera tan complicada: “Dios me dio estos cuatro años de golpecitos pequeños, para que el último golpe fuera suave. Lloré, me afectó […pero hoy] me encuentro tranquila, en paz, feliz de la decisión que tomamos, porque sé que tanto él como yo vamos a estar mucho mejor. Hay diferencias que no se pueden conciliar”.

¿Andrés Felipe Martínez y Nataly López se separan por diferencia de edad?

La artista de ‘Padres e hijos’ no incluyó esto entre las causas de la ruptura con el actor de ‘Pasión de gavilanes’ (novela que tuvo mentira en su final), pero sí señaló:

“Él, quizás, en algún momento llegó a pensar que a mí me había hecho falta vivir algunas cosas y que, por mi edad, las quería vivir, pero yo le decía que no, que no quería; él insistía que sí. Él pensaba que yo quería salir, liberarme, que yo estaba en una presión, y pues no, las cosas no eran así”.

