La tercera en esa unión, según han publicado medios rosa durante años, fue otra actriz, Aura Cristina Geithner, con quien, dicen, Miguel Varoni le fue infiel a su entonces esposa.

No obstante, el protagonista de ‘Pedro, el escamoso’ además ha sugerido, en entrevistas, que la juventud de él y de Patricia también tuvieron que ver en su ruptura.

“Yo era muy joven, ella también era muy joven y, nada, yo cometí todos los errores habidos y por haber posibles dentro del matrimonio. Me enredé con otra mujer, salí mal del matrimonio. […] Tomé decisiones muy mal tomadas”, fue parte de lo que dijo Miguel Varoni en ‘De todo corazón’ , en 2016.

Pese a las razones de su separación y las cosas malas que pudieron vivir como esposos, la actriz revivió una vieja foto junto a Miguel Varoni y en el ‘post’ escribió:

“#TBT Cuando me han preguntado sobre esta historia les hablo de los momentos felices”.

Luego, incluso, etiquetó a su exesposo y añadió: “Foto del recuerdo. @soyvaroni y @patriciaercole. Cada uno con hermosos caminos de vida hoy en día”.

La publicación ha generado decenas de ‘me gusta’ y comentarios y es una fotografía, de un medio impreso, en la que los exesposos Varoni-Ércole están sonrientes sobre una moto, como se ve a continuación:

Después de ese fallido matrimonio, el protagonista de ‘Pedro, el escamoso’ no se cerró al amor ni a volver al altar. En la actualidad, está casado con su colega Catherine Siachoque, con quien lleva más de dos décadas.

La pareja se casó el mismo día en que murió el abuelo de la actriz (a quien le ocultaron el fallecimiento para no dañarle la boda) y tiempo después de que Miguel le pidiera matrimonio en el mismo lugar en que se comprometió con Patricia y que a Catherine no le gustaba.

“Un día me invita a comer, cuando va parqueando enfrente del restaurante que yo odiaba. [Entramos y después de algunos minutos] de pronto me dice: ‘Hace siete años, en este mismo sitio, le propuse matrimonio a una mujer sin saber lo que estaba haciendo y hoy, siete años después, le propongo matrimonio a otra mujer, sabiendo perfectamente lo que estoy haciendo’. Yo me morí”, contó la actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en ‘Suelta la sopa’, en 2016.